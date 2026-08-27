“Entiendo la situación, pero es mi hijo”: qué dijo la madre del delincuente que entró a robar a una joyería y murió de un disparo en la cara

Marcos Dip fue a robar a una joyería en Trelew y terminó asesinado por el comerciante. Foto: redes sociales.

La muerte de Marcos Dip, un joven de 23 años que murió de un balazo durante un intento de robo a una joyería de Trelew, abrió un nuevo reclamo. Si bien la Justicia determinó que el dueño del negocio actuó en legítima defensa y la causa fue archivada, la mamá de Dip solicitó que se investigue en profundidad qué sucedió durante el hecho.

Si bien Yanina reconoció que el joven estaba involucrado en el intento de robo, dejó en claro que duda sobre las circunstancias en las que recibió el disparo que lo mató.

“Yo estoy de los dos lados, entiendo la situación, pero es mi hijo”, dijo la mujer en diálogo con Radio Chubut. En ese sentido, explicó que comprende que el comerciante haya intentado defenderse, aunque quiere acceder a toda la información sobre lo ocurrido.

La sospecha de Yanina es si al momento del robo su hijo verdaderamente portaba un arma. “Lo único que me llegó ayer es que Marcos no entró con un arma. Y si vos no entrás con un arma, ¿por qué te meten un tiro así de una?”, planteó.

Cómo se llevó a cabo el robo

El episodio ocurrió pocos minutos después de que el dueño de la joyería abriera las puertas del comercio. Según la información que brindó el fiscal Gustavo Núñez, tres delincuentes ingresaron al lugar con intenciones de robo, pero la respuesta del comerciante fue inmediata: tomó un arma y disparó dentro del local.

Marcos Dip fue a robar a una joyería en Trelew y terminó asesinado por el comerciante. Foto: gentileza ADN Sur

En ese momento, uno de los tiros fue al rostro de Marcos Dip y le provocó la muerte en el acto. Los otros dos delincuentes lograron escapar y uno de ellos habría sufrido una herida.

Después del tiroteo, efectivos policiales realizaron un operativo en los alrededores para intentar localizar a los sospechosos. Al mismo tiempo, comenzaron a recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de establecer cómo ocurrió la secuencia y determinar si hubo otras personas involucradas.

El propietario permaneció en la joyería y colaboró con los investigadores. Tras analizar las circunstancias iniciales del caso, la Justicia concluyó que había actuado en legítima defensa, por lo que no quedó imputado penalmente.

La historia de Marcos Dip, según su madre

Yanina también se refirió a las críticas que recibió su hijo luego de que se conociera el intento de robo. La mujer aseguró que no acepta que se vincule a su familia con el delito.

“Marcos fue mi primer hijo, yo me quedé embarazada a los 15 años, fui mamá joven y siempre hice lo posible. No es como dicen que viene de una familia de chorros. Yo soy una mina que labura como todos en mi familia, todos trabajamos”, afirmó. Al recordarlo, lo describió de una manera muy diferente a la imagen que comenzó a circular después del hecho.

Marcos Dip fue a robar a una joyería en Trelew y terminó asesinado por el comerciante. Foto: gentileza ADN Sur

“Tenía la mirada de un nene, le tenía miedo a la oscuridad. Rescataba perros por donde veía. No era un nene malo como dicen, tenía toda la vida por delante”, contó.

La relación entre ambos se había interrumpido aproximadamente dos meses antes de la muerte. Dip cumplía arresto domiciliario por otras causas y, luego de mantener una discusión en su casa, se había ido del lugar.

El pedido de la madre tras enterarse de la muerte

Cuando Yanina recibió la noticia, comenzó a buscar respuestas en distintas dependencias. Primero acudió a una comisaría y luego se dirigió a la fiscalía para intentar conocer qué había ocurrido y acceder a información sobre el cuerpo de su hijo.

Según relató, durante ese recorrido se encontró con demoras y malos tratos. “Me trataron mal todos en la comisaría y estuve más de 3 horas esperando en la fiscalía”, aseguró. La mujer explicó que su principal preocupación era poder ver a Marcos antes de que se realizara la autopsia.

Marcos Dip fue a robar a una joyería en Trelew y terminó asesinado por el comerciante. Foto: redes sociales.

“Yo estaba tratando de ver qué había pasado con el cuerpo de mi hijo. Solo me enviaban de acá para allá, pero nadie me hablaba. Yo lo único que pedía era verlo antes de la autopsia”, sostuvo. Yanina cuestionó además que no le hayan brindado mayores detalles sobre la investigación. Según contó, parte de la información que conoce la obtuvo posteriormente a través de los medios de comunicación.

Por eso, su pedido ahora está centrado en las imágenes de las cámaras de seguridad. La mujer quiere que se analice el material para reconstruir el momento exacto en que se produjo el disparo. “A mí que me muestren las imágenes de que mi hijo iba a robar”, reclamó.

Qué se sabe de los otros sospechosos

Con el comerciante fuera de la investigación penal tras la resolución de la Justicia, el expediente continúa centrado en los demás integrantes del grupo que habría participado del intento de robo.

Los investigadores buscan localizar a entre dos y tres personas que permanecen prófugas. Una de ellas habría resultado herida durante los disparos efectuados dentro de la joyería.