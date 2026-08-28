comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horror en San Martín: detuvieron a un hombre de 45 años acusado de asesinar a puñaladas a un vecino

Los peritos pudieron determinar que el crimen se produjo con un cuchillo tipo carnicero. Mientras el agresor se encuentra detenido, los investigadores buscan determinar qué pudo haber provocado el ataque.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mataron a un hombre de 67 años en Villa Ballester
Mataron a un hombre de 67 años en Villa Ballester Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este jueves en horas de la tarde un hombre de 45 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín, acusado de asesinar a puñaladas a un vecino. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Profesor General Simons al 1300. De acuerdo a las primeras investigaciones, el agresor residía en esa misma cuadra.

En tanto, la víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, de 67 años. Aún no fue establecido el móvil del brutal ataque, aunque se presume que podría haber sido un conflicto previo entre ambos. Esto será materia de la pesquisa que pondrá en marcha la Unidad Fiscal N°7 de San Martín.

Cómo se llevó a cabo la detención del hombre que mató a puñaladas a su vecino en San Martín

Vecinos de esa zona de Villa Ballester llamaron al 911 luego de escuchar una fuerte discusión entre dos personas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con el cuerpo de la víctima que había sido atacada con un arma blanca. Tras la realización de las primeras pericias se pudo determinar que la agresión se ejecutó con un cuchillo carnicero.

Crimen en Villa Ballester: mataron a un hombre de 67 años
El agresor fue identificado como Diego Damián Seguiem (45). Foto: Policía Bonaerense

Pocos minutos después, los agentes detectaron que el presunto agresor estaba intentando escapar saltando los techos de los domicilios aledaños. Sin embargo, los oficiales lograron atraparlo justo antes de que el hombre intentara quitarse la vida, de acuerdo a TN.

Contenido Recomendado

Llega una aventura medieval para el Día del Niño:combates, arquería, música y entrada gratis en San Martín

Llega una aventura medieval para el Día del Niño: combates, arquería, música y entrada gratis en San Martín

Un viaje a la Edad Media:de qué se trata la MedievalCon, el evento con combates, feria y actividades para toda la familia

Un viaje a la Edad Media: de qué se trata la MedievalCon, el evento con combates, feria y actividades para toda la familia

Una vez detenido se identificó al individuo con el nombre de Diego Damián Seguiem. El sujeto tenía lesiones en el cuello y un importante golpe en la cabeza, por lo que debió ser atendido por médicos antes de su arresto formal.

Villa Ballester: el avance de la investigación por el crimen de un hombre de 67 años

En este momento, el objetivo de Fiscalía está puesto en tomar declaración a los vecinos de la zona para que puedan dar detalles del presunto vínculo que ambos hombres tenían y conocer qué pudo haber provocado el brutal ataque. Al mismo tiempo, se descartó la posibilidad de que se haya tratado de un robo ya que no se encontraron signos de violencia ni objetos faltantes en el domicilio.

Crimen en Villa Ballester: mataron a un hombre de 67 años
Los investigadores buscan determinar qué vínculo y conflicto previo tenían ambos hombres. Foto: Google Maps

Detuvieron a un hombre con 19 antecedentes de robo en una empresa gráfica de Parque Patricios

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 36 años acusado de robar en una empresa gráfica, ubicada en la calle José C. Paz al 2900, del barrio porteño de Parque Patricios. El individuo se había llevado del lugar una notebook, una valija con herramientas y dos caños de bronce.

Los investigadores, luego, pudieron comprobar no solo que el sujeto había salido de prisión hacía dos meses sino que, además, contaba con 19 antecedentes por robo y tres condenas.

Entre los delitos que se le atribuyeron se encuentran: al menos cinco robos consumados o en grado de tentativa, dos hurtos, un robo en poblado y en banda, dos hechos por portación de armas no convencionales, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley de Drogas.

San MartínVilla BallesterCrimenInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Horror en Palermo:una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

    Horror en Palermo: una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

  2. “Entiendo la situación, pero es mi hijo”:qué dijo la madre del delincuente que entró a robar a una joyería y murió de un disparo en la cara

    “Entiendo la situación, pero es mi hijo”: qué dijo la madre del delincuente que entró a robar a una joyería y murió de un disparo en la cara

  3. Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

    Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

  4. Capturaron en Mar del Plata a un brasileño condenado por abuso sexual de menores

    Capturaron en Mar del Plata a un brasileño condenado por abuso sexual de menores

  5. Tensión en Palermo:incendiaron autos y un contenedor de basura

    Tensión en Palermo: incendiaron autos y un contenedor de basura
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Mayra Mendoza destacó la aprobación de la Ley Ema:“Buscamos proteger a nuestras infancias”

La pulseada entre Estados Unidos y China por la infraestructura tecnológica argentina

Economía

El Gobierno impulsa un salario mínimo de $1.070.000 en las paritarias:quiénes podrían cobrarlo

El Gobierno impulsa un salario mínimo de $1.070.000 en las paritarias: quiénes podrían cobrarlo

ANSES confirmó un aumento para las Pensiones No Contributivas:cuánto se cobrará en septiembre 2026

En plena crisis por la morosidad, el Banco Central publicó una guía para quienes deseen pedir un préstamo

Saldo negativo de la SUBE:cómo quedan los montos en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Opinión

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Donald Trump aseguró que Vladimir Putin “no va a atacar territorio de la OTAN”

Donald Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a Lago América y tensó aún más la relación con Canadá

Impresionante video:dramáticas imágenes del rescate aéreo tras el deslizamiento de lodo que devastó la frontera entre China y Nepal