Horror en San Martín: detuvieron a un hombre de 45 años acusado de asesinar a puñaladas a un vecino

Mataron a un hombre de 67 años en Villa Ballester Foto: Google Maps

Este jueves en horas de la tarde un hombre de 45 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín, acusado de asesinar a puñaladas a un vecino. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Profesor General Simons al 1300. De acuerdo a las primeras investigaciones, el agresor residía en esa misma cuadra.

En tanto, la víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, de 67 años. Aún no fue establecido el móvil del brutal ataque, aunque se presume que podría haber sido un conflicto previo entre ambos. Esto será materia de la pesquisa que pondrá en marcha la Unidad Fiscal N°7 de San Martín.

Cómo se llevó a cabo la detención del hombre que mató a puñaladas a su vecino en San Martín

Vecinos de esa zona de Villa Ballester llamaron al 911 luego de escuchar una fuerte discusión entre dos personas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con el cuerpo de la víctima que había sido atacada con un arma blanca. Tras la realización de las primeras pericias se pudo determinar que la agresión se ejecutó con un cuchillo carnicero.

El agresor fue identificado como Diego Damián Seguiem (45). Foto: Policía Bonaerense

Pocos minutos después, los agentes detectaron que el presunto agresor estaba intentando escapar saltando los techos de los domicilios aledaños. Sin embargo, los oficiales lograron atraparlo justo antes de que el hombre intentara quitarse la vida, de acuerdo a TN.

Una vez detenido se identificó al individuo con el nombre de Diego Damián Seguiem. El sujeto tenía lesiones en el cuello y un importante golpe en la cabeza, por lo que debió ser atendido por médicos antes de su arresto formal.

Villa Ballester: el avance de la investigación por el crimen de un hombre de 67 años

En este momento, el objetivo de Fiscalía está puesto en tomar declaración a los vecinos de la zona para que puedan dar detalles del presunto vínculo que ambos hombres tenían y conocer qué pudo haber provocado el brutal ataque. Al mismo tiempo, se descartó la posibilidad de que se haya tratado de un robo ya que no se encontraron signos de violencia ni objetos faltantes en el domicilio.

Los investigadores buscan determinar qué vínculo y conflicto previo tenían ambos hombres. Foto: Google Maps

Detuvieron a un hombre con 19 antecedentes de robo en una empresa gráfica de Parque Patricios

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 36 años acusado de robar en una empresa gráfica, ubicada en la calle José C. Paz al 2900, del barrio porteño de Parque Patricios. El individuo se había llevado del lugar una notebook, una valija con herramientas y dos caños de bronce.

Los investigadores, luego, pudieron comprobar no solo que el sujeto había salido de prisión hacía dos meses sino que, además, contaba con 19 antecedentes por robo y tres condenas.

Entre los delitos que se le atribuyeron se encuentran: al menos cinco robos consumados o en grado de tentativa, dos hurtos, un robo en poblado y en banda, dos hechos por portación de armas no convencionales, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley de Drogas.