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Para pequeños cocineros: cómo anotarse en Masterchef Junior 2026, el reality show que se emitirá por Telefe

El canal ya abrió la convocatoria para para la competencia juvenil. Cuáles son las edades y cómo anotarse para el casting.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Finalistas de Masterchef Junior
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Masterchef Junior vuelve muy pronto a Telefe y desde el canal de las pelotas anunciaron que está abierta la convocatoria para los niños y las niñas que les encante cocinar y quieran ser parte de una competencia llena de diversión y aprendizaje. Así se empieza a palpitar la tercera temporada de la versión argentina donde ya pasaron 10 años desde las anteriores que se realizaron en 2015 y 2016 y se consagraron María Sassola y Sebastián Flores.

Cómo anotarse en Masterchef Junior por Telefe

La búsqueda está abierta a chicos de entre 8 y 13 años, cumplidos desde hoy y hasta el 31 de diciembre de 2026. Los que quieran participar del desafío de cocina más famoso deberán completar un formulario con la ayuda de su madre, padre o tutor legal, escaneando un código QR que aparece en la pantalla de la emisora o entrando a mitelefe.com/convocatorias.

Abrió la convocatoria para Masterchef Junior. Foto: Telefe

Allí tendrán que cargar una foto del niño y otra de su mejor plato, que puede ser dulce o salado, como así también compartir un video breve subido de manera pública a la red social de preferencia.

Cómo será Masterchef Junior

Ya trascendió que la competencia de cocina tendrá a Verónica Lozano como conductora (pese a que se había comentado que iba a estar a cargo de Iian Lucas, el último ganador de Masterchef).

Verónica Lozano
Verónica Lozano

Asimismo, se estima que Damián Betular y Germán Martitegui volverían a ser los jurados del programa, no así Donato De Santis, quien decidió radicarse en su país de nacimiento. Instalado en Italia, hizo el anuncio en el último programa de Masterchef Celebrity, lo que derivó en un momento muy emotivo del ciclo.

MasterChefTelevisiónTelefeReality show
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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