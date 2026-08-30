Muerte de Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma: se conoció el resultado de la autopsia del proteccionista

Muerte del proteccionista en Santiago del Estero: qué dice la autopsia. Foto: Redes Sociales

Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma fundó el refugio Los Montecitos de los Canichones, ubicado en la provincia de Santiago del Estero y era una persona muy querida en la comunidad del departamento de La Banda. Sin embargo, este jueves, el hombre de 49 años tuvo un accidente en su moto KTM 990 Adventure en las calles Alsina y Ramón Gómez Cornet y murió.

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de la autopsia del proteccionista. Según el informe forense, Riemersma sufrió un hundimiento de tórax y traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica.

En este momento, la causa está a cargo del fiscal provincial, Martín Silva. El funcionario judicial intentará determinar mediante pericias automovilísticas cómo se dio el accidente en moto y qué pudo haber fallado en el vehículo. Además, buscará sumar las declaraciones de testigos y el material de las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación está a cargo del fiscal Martín Silva. Foto: Redes Sociales

Cómo fue el accidente de Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma, el proteccionista que murió en Santiago del Estero

La investigación indicó que el accidente de Riemersma se produjo cerca de las 15.40h del jueves. El hombre manejaba en moto en sentido al este-oeste cuando en una de las rotondas de la avenida Alsina perdió el control de su vehículo y derrapó. El proteccionista quedó tendido en el suelo hasta que vecinos que presenciaron el brutal impacto se acercaron a auxiliarlo.

Pocos minutos después, una ambulancia de urgencia lo trasladó al Hospital Regional de Santiago del Estero. Si bien en el centro de salud intentaron estabilizarlo, el hombre ya no respondía a las maniobras ejecutadas por los médicos. Luego finalmente se comunicó su fallecimiento. La noticia dejó consternada a la comunidad santiagueña de La Banda, puesto el hombre era muy valorado allí debido a su labor solidaria con los animales.

Quién era Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma y qué significaba para Santiago del Estero

“El Polaco”, como solían llamarle sus allegados, era oriundo de la ciudad de Bandera, al sudeste de la capital de Santiago del Estero y está ubicada dentro del departamento de Belgrano. Había estudiado Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de la provincia y, desde muy joven, se vinculó al proteccionista, al cuidado de los animales y del medio ambiente.

Si bien vivió un largo tiempo en Alemania, hacía más de 20 años que había regresado a la Argentina. En su vuelta a Santiago, fundó en el año 2006, El Montecito de los Canichones. Actualmente el refugio funciona en La Banda en un terreno sobre la Ruta Nacional 16 y alberga a más de 250 animales.

El proteccionista tenía 49 años. Foto: Redes Sociales

Tras la muerte de Riemersma, muchos habitantes comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con el refugio sin la presencia de su fundador. Desde la administración de la organización, llevaron calma a los ciudadanos y pidieron respeto para la familia de “El Polaco”. Además, indicaron que, en las próximas semanas, comunicarán cómo se organizará el refugio a partir del fallecimiento de Eduardo Riemersma.

Los vecinos contaron que la organización no era solo un lugar de paso para los animales, Eduardo se encargaba de darles comida, atenderlos y brindarles toda la contención necesaria, incluso, en los casos más complejos.