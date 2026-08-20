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Un hombre asesinó de siete puñaladas a su pareja dentro de una farmacia de Rosario: el impactante testimonio de una vecina

El hecho tuvo lugar dentro de una farmacia, ubicada en la calle Dorrego y Ceballos, en la ciudad de Rosario. La causa, a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quedó caratulada como “femicidio”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Femicidio de Rosario: una mujer fue asesinada de siete puñaladas por su exmarido.
Femicidio de Rosario: una mujer fue asesinada de siete puñaladas por su exmarido. Foto: Google Maps
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La Policía de Rosario detuvo este miércoles a un hombre de 55 años por el femicidio de su esposa de 56 en la esquina de Ceballos y Dorrego en la ciudad santafesina. Según los datos preliminares de la autopsia, la mujer, identificada como Carina Candelas, fue asesinada de siete puñaladas.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Martín Banchero, a primera hora de este miércoles, cerca de las 9.30h, ingresó a la farmacia Marketing Farm donde Candelas trabajaba. Una vez en el lugar, el femicida la arrinconó y la hizo entrar al cuarto del depósito. Fue en allí que ejecutó el asesinato frente a clientes y empleadas del local. La mujer falleció en el acto, pese a la atención inmediata de las personas que se encontraban en el sitio.

Testigos declararon que Candelas se había separado de Banchero hacía seis meses por reiterados problemas de violencia, aunque no había denuncias registradas en la Justicia. “Ella era una persona muy atenta. Todos les pedían consejos. Siempre estaba predispuesta”, expresó una vecina.

La declaración de una testigo que se encontraba fuera de la farmacia donde ocurrió el crimen en Rosario

Una mujer que se encontraba en un automóvil en la salida de la farmacia comentó que vio salir al asesino después de cometer el crimen. “Un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia”, afirmó en diálogo con Rosario3.

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Femicidio en Rosario
El operativo policial que se montó en la farmacia de Rosario tras el crimen. Foto: Rosario 3

La testigo también señaló que el sujeto se subió a un automóvil Citroën y se fugó. Al hablar con la Policía, la mujer dio certeros detalles de cómo lucía el hombre y qué ropa llevaba para poder identificarlo. Además, fue clave la filmación de las cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, la mujer también precisó que habló con una de las compañeras de trabajo de la víctima y ésta le dijo: “Ella estaba atendiendo a otro cliente. Este hombre entra y la lleva a un cuartito. Empezó a gritar auxilio y él salió corriendo. Me dijeron también que era el exmarido y que la estaba volviendo loca”.

Femicidio en Rosario: el asesino se fugó y luego intentó suicidarse

Tras cometer el crimen, Banchero se fugó del sitio y se trasladó a su domicilio ubicado en el barrio República La Sexta, también en Rosario. Algunas horas más tarde, las autoridades policiales de la Brigada de Orden Urbano se presentaron en el lugar y lograron arrestarlo. También confirmaron que el sujeto había intentado suicidarse, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

En este momento, el caso está a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien caratuló el hecho como “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio)”.

Femicidio en Rosario
La causa quedó caratulada como “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio)”. Foto: Google Maps

La funcionaria judicial sostuvo que los próximos pasos de la investigación estarán enfocados en recabar mayor información sobre la relación que mantenían Candelas y Banchero, aunque afirmó que por las declaraciones que ya obtuvo de familiares y amigos, se pudo constatar que la mujer sufría un “hostigamiento” constante por parte del asesino.

FemicidioRosario
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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