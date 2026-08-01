Tragedia en la Ruta 192: siete muertos, cinco de ellos menores, tras un choque frontal con un camión

Tragedia en ruta 192: murieron siete personas tras estrellarse de frente contra un camión Foto: Luján Hoy

Una tragedia vial conmocionó a la provincia de Buenos Aires durante la noche del viernes, cuando siete personas murieron en un choque frontal entre un auto y un camión sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en una zona ubicada entre Torres y Exaltación de la Cruz. Entre las víctimas fatales hay cinco menores de edad, según la información preliminar difundida tras el siniestro.

El impacto ocurrió cerca de las 21 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Chevette, en el que viajaban ocho personas, y a un camión Mercedes-Benz. La violencia del choque fue tal que siete ocupantes del vehículo menor murieron en el lugar, mientras que el único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico.

El único sobreviviente fue internado en grave estado

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en el auto viajaban ocho personas al momento del choque. Tras el impacto, solo una de ellas logró sobrevivir, aunque fue derivada rápidamente a un centro de salud debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tragedia en la ruta 192 Foto: elcivismo

Las autoridades trabajaban durante las primeras horas del sábado en la identificación de las víctimas, una tarea compleja por la magnitud del accidente. Hasta el momento, se informó que entre los fallecidos había dos adultos y cinco menores, lo que profundizó la conmoción en la comunidad local.

Qué se sabe del camión involucrado

El camión Mercedes-Benz era conducido por un joven de unos 20 años, que viajaba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos luego del choque, según la información inicial del caso.

Aunque todavía no se informaron oficialmente las causas del siniestro, los peritos de la Policía Científica trabajaron en la zona para reconstruir la mecánica del impacto. La principal hipótesis deberá determinar cómo se produjo la colisión frontal y qué maniobras realizaron ambos vehículos antes del choque.

Operativo de emergencia y pericias en la zona

Luego del accidente, en el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia. Trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján y personal especializado de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes sobre la ruta.

Mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia, investigación y remoción de los vehículos, el tránsito en la Ruta 192 permaneció parcialmente reducido. La zona fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y garantizar la seguridad de otros conductores que circulaban por el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Esta figura suele aplicarse en casos en los que una muerte se produce como consecuencia de una conducta presuntamente negligente o imprudente, aunque será la Justicia la que determine responsabilidades concretas.

Por el momento, las pericias serán claves para establecer si hubo exceso de velocidad, invasión de carril, fallas mecánicas, falta de visibilidad u otro factor que pudiera haber influido en el choque frontal. La información oficial aún se encuentra en desarrollo y podría actualizarse con el avance de la investigación.

Conmoción por la muerte de cinco menores

El dato más doloroso del accidente es la muerte de cinco menores de edad, una cifra que convirtió al siniestro en uno de los episodios viales más impactantes de las últimas horas en la provincia. La noticia generó conmoción en la zona de Torres, Exaltación de la Cruz y localidades cercanas, donde las autoridades continuaban trabajando para confirmar la identidad de todas las víctimas.

Este tipo de tragedias vuelve a poner en el centro de la escena la importancia de extremar los cuidados al conducir, especialmente durante la noche y en rutas provinciales donde la visibilidad, el estado del camino y la circulación de vehículos pesados pueden aumentar el riesgo de accidentes graves.