Jens Söring y Elizabeth Haysom: el amor de dos universitarios que terminó con un doble homicidio, años de cárcel y un mediático juicio en los años 80

Del amor al crimen más aterrador: la historia de Jens Söring y Elizabeth Haysom que terminó en un mediático juicio entre los 80 y 90 Foto: Captura

El vínculo entre Elizabeth Haysom y Jens Söring parecía que iba a ser de esos amores intensos y difíciles de olvidar, pero su historia terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia. Se conocieron en agosto de 1984 en la Universidad de Virginia de Charlottesville, Estados Unidos, después de que una amiga de Elizabeth los presentara: él tenía 18 años y había llegado de Alemania; ella era una estudiante de 20 años oriunda de Canadá.

Mientras Jens poseía una personalidad mucho más reservada y estructurada, Elizabeth era toda una punk. Entre prendas oscuras y pelo salvaje, a la joven le gustaba distinguirse. Por esos años, muchos la recuerdan como la estudiante canadiense “de acento británico” sumamente marcado.

Aunque esto tiene una explicación. Elizabeth provenía de una familia de clase alta y durante su infancia y adolescencia asistió a colegios en Inglaterra y diferentes partes de Europa hasta que finalmente se radicó en Virginia, Estados Unidos, y probablemente en ese tiempo conectó de tal manera con el acento que lo incorporó como propio. Sin embargo, otros allegados creen que solo lo hacía para “sobresalir”.

El conjunto de características tan particulares de Elizabeth cautivó de inmediato a Jens, que se sentía obnubilado por ella. Al poco tiempo, empezaron a salir.

Elizabeth Haysom y Jens Söring: el inicio de una relación apasionada y tormentosa

La relación de Elizabeth y Jens inició formalmente en diciembre de 1984 después de idas y venidas y largas charlas en el campus universitario. Elizabeth contó que se sentía atraída por él ya que también era un estudiante “diferente, culto y sofisticado”.

En solo unas pocas semanas empezaron a involucrarse a nivel sentimental muy profundamente: se escribían cartas, hablaban de los vínculos con sus familiares, proyectos y sueños a futuro.

En varios de esos escritos, Elizabeth le contaba a Jens que la relación con sus padres Derek y Nancy era compleja y que, además, desaprobaban en absoluto el noviazgo con él. La joven mencionó que sufría maltrato y violencia asiduamente en la casa familiar y que lo único que quería hacer era escapar.

Elizabeth Haysom durante el juicio por el asesinato de su padres.

Mientras tanto, Jens, que había conocido a los padres de su novia en un almuerzo, trataba de calmarla y apoyarla en cada una de sus reflexiones.

Marzo de 1985: el asesinato de los padres de Elizabeth Haysom

El 30 de marzo de 1985, Elizabeth Haysom y Jens Söring, viajaron a Washington D.C. para pasar unos días de descanso. Alquilaron un auto y permanecieron unas horas en la ciudad hasta que a la noche, Jens tomó el vehículo y regresó a Virginia, siempre según la versión de los investigadores de la posterior causa que se iniciaría.

Una vez en Virginia se dirigió a la casa de los Haysom, ubicada en Bedford County, para matar presuntamente a los padres de su novia. Uno de los policías que cumplió funciones en la escena del crimen aseguró que “jamás había visto algo tan horroroso y cruel”. Los cuerpos se encontraron cuatro días después del doble homicidio y las pericias rápidamente concluyeron que Derek y Nancy Haysom habían sido asesinado por múltiples heridas de arma blanca.

Los padres de Elizabeth fueron asesinados en marzo de 1985. Foto: La vanguardia

Por supuesto, Elizabeth fue una de las primeras interrogadas por parte de la Fiscalía que llevaba el caso. También se le tomó declaración al propio Jens para que dé detalles de qué tipo de vínculo tenía con los padres de su novia. De acuerdo a lo expresado por las autoridades, ambos actuaban de manera normal y no precipitada. Por tal motivo, al principio, no fueron considerados sospechosos. El crimen era investigado como un hecho delictivo que implicaba la participación de terceras personas.

Escape hacia Londres y posterior arresto

Sin embargo, la Policía continuó investigando el hecho y encontró una pista que generó sospechosas sobre la joven pareja. El auto que habían alquilado para ir a Washington D.C. tenía un kilometraje excedente que explicaba una posible vuelta a Virginia.

Al mismo tiempo, empezaron a indagar en los supuestos conflictos que tenía Elizabeth con sus padres y su oposición al noviazgo con Jens. Ahora, los jóvenes se convertían en los principales sospechosos.

Jens Söring volvió a Alemania tras obtener la libertad condicional. Foto: The Washington Post

Sin embargo, antes de detenerlos, Elizabeth y Jens se escaparon de Estados Unidos y huyeron hacia Inglaterra. Los estudiantes lograron burlar a las fuerzas de seguridad por más de seis meses, tiempo en el que se mantuvieron en condición de prófugos de la justicia. Hacia marzo de 1986, efectivos de Scotland Yard empezaron a recibir denuncias por cheques falsos que vinculaban a una pareja de extranjeros que rondaban los 22 años.

A los pocos días fueron arrestados en Londres. Para ese entonces, la Policía de Virginia ya había podido acceder a la información de los detenidos. Las agentes se dieron cuenta que se trataba de los jóvenes buscados por asesinar a los Haysom en marzo de 1985 y viajaron a la ciudad europea para detenerlos.

Ya en junio de 1986 un jurado de Virginia los acusó de asesinato de manera formal.

Dos juicios mediáticos y una prisión perpetua

Elizabeth Haysom y Jens Söring no fueron a juicio juntos. Se llevaron a cabo dos debates orales y públicos hiper mediatizados: uno contra ella en 1987 y un segundo contra él en 1990.

Por esos años, la relación entre ambos jóvenes estaba quebrada y del amor intenso habían pasado a ser los peores enemigos: declaraciones contradictorias, difamaciones y culpas compartidas. Antes del juicio, Elizabeth confesó que había sido cómplice del asesinato de sus padres, pero que el autor material del hecho había sido su novio. La Justicia avaló esa versión de los hechos y fue condenada a 90 años de prisión.

Elizabeth Haysom cumplió 32 años en prisión. Foto: El Correo

En cambio, Jens siempre sostuvo su inocencia, aún cuando en la primera detención en Londres (todavía era pareja de Elizabeth) sostuvo que había sido el asesino de los padres de su novia. La Justicia estadounidense lo declaró culpable de doble homicidio y recibió dos prisiones perpetuas consecutivas.

Qué pasó con Elizabeth Haysom y Jens Söring

Ambos lograron salir de la cárcel. Mientras Haysom, de 62 años, accedió a la libertad condicional en noviembre de 2019 por cumplir 32 años en prisión y regresó a Canadá, su país natal, Jens corrió con la misma suerte. El alemán de 61 años volvió a Europa tras ser deportado de Estados Unidos y cumplir con 33 años de cárcel. Recientemente participó en un documental sobre el caso. En tanto, ella prefirió el total anonimato y se refugió en sus allegados.