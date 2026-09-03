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Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque volvió a declarar y cuestionó el informe de la junta médica

El neurocirujano aseguró que la junta médica presentó un cuadro de extrema gravedad que nunca fue advertido por los profesionales tratantes. También, señaló las dificultades que implicaba asistir a Maradona debido a su carácter y resistencia a los controles médicos.

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Leopoldo Luque volvió a declarar y cuestionó el informe de la junta médica.
Leopoldo Luque volvió a declarar y cuestionó el informe de la junta médica.
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Leopoldo Luque volvió a declarar este jueves 3 de septiembre en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y cuestionó duramente las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro, el neurocirujano aseguró que la imagen del paciente que describieron los peritos no coincide con la que observaban quienes estaban a cargo de su atención.

El paciente que describen los peritos no es el que teníamos nosotros”, sostuvo el médico, quien además afirmó que “pareciera haber un paciente después de la muerte y otro en vida”. Según planteó, la junta médica presentó un cuadro de extrema gravedad que, a su entender, nunca fue advertido por los profesionales tratantes.

La declaración se produjo luego de que se postergara el testimonio del cirujano y perito de parte Antonio José Maya, quien pidió más tiempo para revisar su informe técnico. Frente a esa situación, el tribunal resolvió darle nuevamente la palabra a Luque para ampliar su descargo.

Leopoldo Luque y Diego Maradona. Foto: NA.
“El paciente que describen los peritos no es el que teníamos nosotros”, sostuvo Leopoldo Luque. Foto: NA

“La junta describe un paciente gravísimo”

Durante el interrogatorio realizado por su abogado defensor, Francisco Oneto, Luque insistió en que la descripción realizada por la junta médica no refleja la realidad que él observaba en los controles. “El paciente que todos escuchamos acá es un paciente que si me dice que le duele el dedo del pie, voy corriendo a verlo. La junta describe un paciente gravísimo, pero nadie lo vio así. Construyen una imagen mía que no es”, afirmó.

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El neurocirujano también destacó las dificultades que implicaba asistir a Maradona debido a su carácter y resistencia a los controles médicos. “Los estudios daban bien y el paciente no refería nada. Lo veíamos estable”, explicó, al tiempo que recordó que el exfutbolista solía evitar consultas y seguimientos.

Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona que tuvo una impactante transformación física. Foto: NA/Juan Vargas.
Leopoldo Luque Luque insistió en que la descripción realizada por la junta médica no refleja la realidad que él observaba. Foto: NA

Qué dijo sobre la operación y la internación de Maradona

En otro tramo de su exposición, Luque se refirió a la cirugía por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos y aseguró que, tras la intervención, la evolución médica era considerada favorable. “Mi actitud era tratar de contenerlo en la clínica, no porque lo viera mal, sino porque sentía que había que controlarlo. Ahí se evitaba que consumiera alcohol. Pero la clínica quería que se fuera de alta”, señaló.

Además, remarcó que visitó al exjugador en varias oportunidades y aseguró que nunca percibió señales que anticiparan el desenlace fatal. “Lo vi bien, otras veces no quiso atenderse por mí. Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien. Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”, declaró.

"Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien", aseguró Leopoldo Luque. Foto: REUTERS

El juicio entra en la etapa final con las defensas

Luque también habló de su relación personal con Maradona y aseguró que el vínculo trascendía el plano profesional. “Lo quería infinitamente. Estar cerca de Diego era hermoso”, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que muchas veces se sintió frustrado por no poder ayudarlo más y defendió a los demás acusados: “Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”.

El debate oral acumula 39 audiencias y se encuentra en su tramo decisivo. Tras el cierre de la etapa probatoria de la Fiscalía y las querellas, comenzarán las declaraciones de los 17 testigos propuestos por las siete defensas, previstas para septiembre. En tanto, los alegatos están programados para iniciar el 29 de septiembre.

En el banquillo de los acusados se encuentran siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Ricardo Almirón. La acusación sostiene que existieron fallas graves en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días de vida, mientras que las defensas niegan cualquier conducta dolosa y rechazan las conclusiones de la junta médica.

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