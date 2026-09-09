“No la dejaba vivir”: la abuela de la joven de 18 años asesinada en Ituzaingó habló sobre el acusado

Camila Ruth Castro tenía 18 años y fue asesinada en una vivienda de Ituzaingó. Por el femicidio, buscan a Elías Barrionuevo. Foto: Facebook / Haceinstantes.

La relación entre Camila Ruth Castro y Elías Barrionuevo generaba preocupación en el entorno de la joven. Así lo recordó Mónica, la abuela de la víctima, al hablar sobre los conflictos que atravesaban la pareja antes del femicidio ocurrido en Ituzaingó.

“Ellos se conocían desde chicos”, contó la mujer al referirse al vínculo que mantenían. Según explicó, las discusiones eran frecuentes y tenían consecuencias en el estado de ánimo de su nieta. “Solo sé que ella siempre venía enojada, porque discutían”, relató en diálogo con Arriba Argentinos (Eltrece).

Elías Barrionuevo, presunto autor del crimen, permanece prófugo tras el femicidio de Camila Castro, ocurrido en Ituzaingó. Foto: Facebook / Comunidad Ituzaingó.

La situación también era advertida por el padre de Camila, quien no aprobaba la relación. “Él no lo quería a Elías, porque la veía siempre mal a la hija”, señaló Mónica.

Al describir al hombre que ahora es buscado por la Justicia como sospechoso del crimen, la abuela fue categórica: “Elías es muy tóxico y ella era una chica muy bonita. No la dejaba vivir”.

Mónica, sin embargo, aclaró que no tenía conocimiento de que Barrionuevo hubiera ejercido violencia física contra Camila. “Si le levantaba la mano, no lo sé, porque Camila nunca me contó”, explicó.

La mujer también reconoció que, pese a las señales que observaba en la relación, nunca creyó que la situación pudiera desembocar en un asesinato. “Nunca pensé que él llegara a hacer algo así por celos”, expresó.

La familia de Camila había advertido que la joven atravesaba constantes discusiones con Barrionuevo, según relató su abuela. Foto: Facebook / Comunidad Ituzaingo.

En ese sentido, Mónica apuntó contra las situaciones de control y violencia que pueden presentarse dentro de las parejas. “Ellos se piensan que tienen comprada la vida de las chicas”, afirmó.

Más allá de la relación que mantenía con Barrionuevo, la abuela recordó a Camila por sus proyectos y aspiraciones personales.

“Ella quería ser modelo, se había anotado de nuevo en la escuela, tenía muchos amigos”, contó Mónica sobre la joven de 18 años, cuya vida quedó truncada tras el ataque.

El crimen de Camila Castro y la búsqueda de Elías Barrionuevo

El femicidio ocurrió en una vivienda situada en Almagro al 2500, casi en la esquina de Peredo, en Ituzaingó. Según la reconstrucción del hecho, Barrionuevo se presentó en el domicilio donde Camila vivía con su familia. Allí se habría producido una discusión que terminó con el ataque a la joven.

El femicidio ocurrió en una vivienda situada en Almagro al 2500, casi en la esquina de Peredo, en Ituzaingó. Foto: Policía Bonaerense

En ese contexto, el acusado habría utilizado un arma de fuego y disparado contra Camila a corta distancia, provocándole una herida mortal en el cuello.

Jorge Castro, padre de la víctima, se encontraba en el lugar y trató de intervenir para defender a su hija. Al intentar enfrentarse al agresor, también recibió un disparo.

Tras el crimen, Barrionuevo escapó y permanece prófugo, mientras continúa la búsqueda para localizarlo y avanzar con la investigación por el femicidio de Camila.