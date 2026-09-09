Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años por celos, baleó a su suegro y está prófugo

Horror en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y baleó a su suegro durante una discusión. Foto: Policía Bonaerense

Un joven de 19 años es buscado por la Policía luego de matar a tiros a su novia, de 18 años, y herir al padre de la víctima durante una discusión ocurrida este martes por la tarde en una vivienda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió cerca de las 19 en una casa ubicada sobre Almagro al 2500. Según la información conocida hasta el momento, el acusado, identificado por sus iniciales como E.B., se encontraba discutiendo con su pareja por motivos vinculados a los celos cuando intervino el padre de la joven.

Horror en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y baleó a su suegro durante una discusión. Foto: Redes

En medio de la discusión, el joven habría sacado un arma de fuego y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la joven de 18 años, mientras que otros dos alcanzaron a su padre en las piernas.

Después del ataque, el acusado escapó del lugar y, al momento de la publicación de esta nota, continúa prófugo. La Policía desplegó un operativo para intentar localizarlo.

La víctima fue trasladada al hospital, pero murió

Luego de un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 4ª de Ituzaingó se dirigieron hasta el lugar y encontraron a la joven gravemente herida en la vía pública.

Los agentes trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Foto: Diario La Ciudad.

Una vecina llamada María aseguró haber realizado el llamado al servicio de emergencias y contó cómo fue la escena que encontró su pareja poco después del ataque.

“Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada. La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar”, relató en diálogo con Crónica TV.

El padre de la joven también resultó herido durante el ataque. Recibió dos disparos en las piernas y, hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es su estado de salud.

Buscan al sospechoso por el femicidio

Tras el ataque, el joven de 19 años escapó del lugar y es intensamente buscado por las autoridades.

De acuerdo con el relato de la vecina, el sospechoso había llegado a la vivienda en un automóvil, aunque después de efectuar los disparos habría abandonado el vehículo y escapado corriendo.

La mujer también aseguró que el acusado huyó con el arma todavía en sus manos. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el joven tendría domicilio en el partido bonaerense de Merlo.

Por el momento, no se informó oficialmente dónde podría encontrarse el sospechoso ni si la Policía logró localizar el arma que habría sido utilizada durante el ataque.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió la secuencia que terminó con la muerte de la joven y la búsqueda del acusado.