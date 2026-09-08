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Aníbal Lotocki preso: ordenan la detención del cirujano en la causa por “estafa y lesiones graves” contra Silvina Luna

Así lo confirmó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 tras un pedido del fiscal de la causa Sandro Abraldes. Otras pacientes afectadas fueron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Ordenaron detener a Aníbal Lotocki en el marco de la causa por "estafa y lesiones graves".
Ordenaron detener a Aníbal Lotocki en el marco de la causa por "estafa y lesiones graves". Foto: Fiscales.gob.ar
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Nuevo revés judicial para Aníbal Lotocki. Mientras se lleva a cabo el juicio en su contra por la muerte de su paciente Rodolfo Cristian Zárate (50), fallecido el 16 abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ordenó la detención del cirujano en el marco de la causa por “estafa y lesiones graves” por la que fue condenado a ochos años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

El pedido lo había realizado el fiscal del caso Sandro Abraldes. El expediente judicial sostiene como víctimas a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. En la lectura de su fallo, el juez del Tribunal, Jorge Romeo, indicó que su decisión tenía que ver con una “reiterancia delictiva” y la “multiplicidad de procesos contra el sujeto”, además, de entorpecimiento de la causa.

Lotocki está detenido actualmente con prisión preventiva en la causa por Zárate en la que está siendo juzgado por el delito de “homicidio simple”. Para el juez Romeo era de vital importancia confirmar la medida cautelar con preventiva para este caso también ya que “en caso de que Lotocki recupere la libertad” hay peligro de fuga.

Aníbal Lotocki fue condenado por el delito de "estafa" y "lesiones graves". Foto: Fiscales.gob.ar

“De cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Lotocki podría evadirse del accionar de la justicia”, escribió el juez en su dictamen. Además, sostuvieron que su presunción de inocencia se encuentra “debilitada” y que la expectativa de pena ya no era “una mera hipótesis”.

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La causa contra Aníbal Lotocki por “estafa y lesiones graves”

Por la causa de “estafa y lesiones graves”, Lotocki fue sentenciado en febrero de 2022. Se lo condenó por colocar partículas de polimetilmetacrilato (PMMA) en diferentes zonas del cuerpo de las víctimas en donde no se aconseja a nivel clínico. Eso provocó, a su vez, el desarrollo de granulomas, pero Lotocki jamás le advirtió a sus pacientes lo que podría generar en sus organismos.

Lotocki está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Fiscales.gob.ar

El juez Carlos Rengel Mirat del Tribunal que lo condenó por esta causa expresó en su momento: “El reproche penal consiste en tener por probado que, dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar. No les advirtió que en las intervenciones quirúrgicas que iba a efectuar con PMMA y que eso iba a generar potencialmente granulomas”.

Juicio a Lotocki por la muerte de Cristian Zárate y la Junta Médica que lo investiga por el fallecimiento de Silvina Luna

Lotocki actualmente está siendo juzgado por la muerte de Cristian Zárate y se encuentra privado su libertad, alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Pero existe una tercera investigación que tiene que ver con la responsabilidad que tuvo el cirujano en el fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

La semana pasada la Junta Médica del Cuerpo Forense, que analiza el deceso de la modelo, confirmó que hay una relación entre el polimetilmetacrilato que inyectó Lotocki en el cuerpo de Luna y la posterior formación de granulomas, el desarrollo de la hipercalcemia y el daño renal, que más tarde sufrió la actriz.

Aníbal LotockiSilvina Luna
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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