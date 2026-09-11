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A cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza: cómo fue el crimen que conmocionó a Campana

El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2022 en la casa de Agustín Chiminelli, vecino y pareja de la víctima de 38 años. El sujeto fue condenado a prisión perpetua.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Femicidio de María Alejandra Abbondanza.
Femicidio de María Alejandra Abbondanza. Foto: Redes Sociales
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El próximo 16 de septiembre se cumplen cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza, la mujer de 38 años que fue asesinada, descuartizada y luego incinerada en una parrilla por su vecino Agustín Chiminelli (24) en el año 2022 en el municipio bonaerense de Campana. El caso tomó relevancia mediática por la crueldad con la que fue ejecutado el crimen y porque, además, el femicida contaba con una orden de restricción perimetral a partir de una denuncia por violencia de género.

El sujeto fue condenado a prisión perpetua por el hecho. Además, sus padres Carlos Rubén Chiminelli y Liliana Esther Sánchez también fueron juzgados y posteriormente sentenciados a 18 y 17 años de cárcel respectivamente por “encubrimiento”.

Cómo ocurrió el femicidio de María Alejandra Abbondanza en Campana

El viernes 16 de septiembre cerca de las 17.30 horas María Alejandra Abbondanza salió de su casa ubicada en Campana para pasear a su perro. La mujer de 38 años vivía en un domicilio de la calle Juan Bautista Alberdi con su hija de 15.

Femicidio de Maria Alejandra Bondanzza
Agustín Chiminelli y sus padres fueron condenados por el crimen. Foto: Captura

Sin embargo, con el correr de las horas, la adolescente empezó a preocuparse ya que su madre no volvía. Así se comunicó con sus familiares para realizar la denuncia en la comisaría municipal y los agentes policiales comenzaron a buscarla en la madrugada del 17 de septiembre.

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El operativo duró apenas algunas horas. Es que gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona los investigadores lograron identificar a María en la puerta de la casa de su vecino Agustín Chiminelli, con quien mantenía una relación sentimental esporádica cargada de violencia. La vivienda se encontraba en la misma cuadra en la que vivía María Alejandra.

De acuerdo a Fiscalía, el hombre mató a María entre las 18 del viernes y las 8 del sábado tras una discusión con la mujer. En esta franja horaria, llegaron los padres del sujeto Carlos y Liliana y colaboraron en ocultar los rastros del crimen que había cometido su hijo.

Femicidio de Maria Alejandra Bondanzza
El hombre mató a María entre las 18 del viernes y las 8 del sábado. Foto: Redes Sociales

La reconstrucción de los hechos indicó que en medio del enfrentamiento el hombre le golpeó la cabeza con una mancuerna a la víctima. Este elemento fue encontrado cubierto de sangre en el allanamiento que realizó la Policía el miércoles. Tras provocarle esa herida, con ayuda de sus padres, Chiminelli desmembró el cuerpo y luego incineró los restos en la parrilla de su vivienda.

Caso María Alejandra Abbondanza: qué pasó en el juicio

El juicio por el femicidio de María Alejandra se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2025, tres años después del asesinato, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana, integrado por Lucía María Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.

Femicidio de Maria Alejandra Bondanzza
María Alejandra Abbondanza tenía 38 años. Foto: Redes Sociales

El debate contó con siete audiencias y el 24 de octubre de 2025 se conoció la sentencia. Los magistrados condenaron a Agustín Chiminelli a prisión perpetua por el femicidio. En tanto, Carlos Rubén Chiminelli y Liliana Esther Sánchez recibieron 18 y 17 años de cárcel por “encubrimiento de crimen” y tenencia de arma ilegal.

FemicidioProvincia de Buenos AiresCrimen
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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