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Operativo de seguridad desbarató puntos de venta de droga en Lanús

Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Avellaneda-Lanús, junto a fuerzas de seguridad de ambos municipios, allanó cuatro domicilios y logró la aprehensión de cinco personas.

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Operativo antidrogas en Lanús
Operativo antidrogas en Lanús Foto: prensa
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Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Avellaneda-Lanús, en conjunto con las comisarías 6ta de Lanús y de Avellaneda, comando patrullas y las jefaturas departamentales de ambos distritos, realizó allanamientos en cuatro domicilios ubicados en los barrios Santa María, de la localidad de Monte Chingolo, y Villa Luján, de la localidad de Sarandí.

El operativo contó con el apoyo tecnológico y logístico de la Secretaría de Seguridad de Lanús, y se enmarcó en una causa que tramita ante la UFI N°5, a cargo del fiscal Dr. Martín Rodríguez, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 de Lanús.

La investigación se inició a partir de denuncias recibidas en la Central de 911, que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes. A partir de allí, se desplegaron tareas de seguimiento, vigilancia estática y dinámica, y filmaciones que permitieron confirmar la actividad de venta y establecer los domicilios señalados.

Operativo antidrogas en Lanús Foto: prensa

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron dosis fraccionadas de marihuana y clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, sustancia utilizada para el fraccionamiento y armado de la droga, una pistola calibre 380 con municiones del mismo calibre, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una balanza digital.

En el marco del procedimiento fueron aprehendidas cinco personas mayores de edad: cuatro por infracción a la Ley 23.737 de Drogas y una por el delito de atentado contra la autoridad. Todas quedarán a disposición de la Justicia, que determinó su traslado para prestar declaración indagatoria.

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