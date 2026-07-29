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Amplio operativo en Fuerte Apache: buscan al adolescente acusado de matar al oficial Alan Fabián Molina

Buscan localizar al principal sospechoso del crimen, un adolescente de 17 años, y a un presunto cómplice.

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El sospechoso del asesinato del oficial de la Policía Bonaerense Alan Molina.
El sospechoso del asesinato del oficial de la Policía Bonaerense Alan Molina. Foto: redes sociales.
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Un amplio operativo policial se desarrolla este martes en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero, en el marco de la investigación por el asesinato del oficial de la Policía Bonaerense Alan Molina.

Según la investigación, se realizan más de 20 allanamientos simultáneos para localizar al principal sospechoso del crimen, un adolescente de 17 años, y a un presunto cómplice. Hasta el momento fueron detenidas 11 personas durante los procedimientos, mientras continúan las tareas de búsqueda.

El principal sospechoso fue identificado por las autoridades como J.M., un joven que, de acuerdo con fuentes de la causa, cuenta con antecedentes por otro homicidio y estaría vinculado a una organización narco que opera en la zona. Además de detenerlo, los investigadores buscan secuestrar el arma utilizada en el ataque y la ropa que habría llevado puesta el día del crimen.

El sospechoso del asesinato del oficial de la Policía Bonaerense Alan Molina. Foto: redes sociales.

Alan Molina, de 26 años y padre de un bebé de dos meses, integraba la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Fue asesinado el pasado 18 de julio durante un procedimiento en el Nudo 1 de Fuerte Apache, cuando acudió junto a otros efectivos tras un llamado al 911 que alertaba sobre un enfrentamiento armado. En ese contexto recibió los disparos que le provocaron la muerte.

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Para el operativo fueron desplegados cientos de efectivos de la Policía Bonaerense, con apoyo de unidades especiales y helicópteros, mientras la investigación sigue a cargo de la Justicia Penal Juvenil debido a que el principal acusado es menor de edad.

Mega operativo en Fuerte Apache por el asesinato del oficial Alan Fabián Molina. Video: TN

La desgarradora carta de la esposa del oficial asesinado

Horas después de la noticia de la muerte del oficial, que se confirmó el sábado, su pareja, Stephanie Falzetta, compartió una carta en las redes sociales.

“Tengo el corazón destrozado, todavía no caigo de lo que pasó, me pregunto ‘¿por qué te tuvo que pasar a vos?’ Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho”, comenzó escribiendo.

“No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste. Me prometiste que ibas a enseñarle defensa para que nadie pueda pasarse con él en la escuela ¿ahora quién le va a enseñar tan bien como lo hubieras hecho vos? Con esa paciencia y tranquilidad que te caracteriza”, agregó.

Alan Fabián Molina era policía bonaerense. Foto: redes sociales.

“¿Por qué te tuviste que ir, Alan? ¿Por qué? Tenías que estar con nosotros acá, tenías que volver con nosotros. Owen es muy chiquito, pero te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho y que estabas pensando en lo mejor siempre para él”, sumó.

Para finalizar, escribió: “Te pido que me ayudes a cuidar a Owen estés donde estés. Te amo y Owen te va a amar. Hasta que nos volvamos a ver amor”.

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