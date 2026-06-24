Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Operativo en Puerta de Hierro: 16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 búnkers

La pesquisa permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios del conurbano bonaerense.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 bunkers en Puerta de Hierro
16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 bunkers en Puerta de Hierro Foto: Policía
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el marco de una investigación por presunto tráfico de estupefacientes llevada adelante por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 8 (a cargo de Ignacio Calvi), se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de los partidos de La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora.

La pesquisa permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios del conurbano bonaerense, particularmente en el asentamiento Puerta de Hierro, donde se habían detectado numerosos puntos de venta de droga al menudeo.

16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 bunkers en Puerta de Hierro.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 16 personas (9 mujeres y 7 hombres). Además, se secuestraron:

  • Más de 1.000 dosis de cocaína fraccionadas para la venta.
  • Aproximadamente 500 gramos de cocaína sin fraccionar.
  • Cerca de 2 kilogramos de marihuana.
  • Más de 700 envoltorios destinados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
  • Armas de fuego.
  • Equipos de comunicación tipo handy.
  • Más de un millón de pesos en efectivo.
  • Balanzas de precisión.
  • Una prensa.
  • Sustancias y elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de la droga.

Asimismo, por disposición judicial, se procedió a la demolición de 10 búnkers de venta de droga ubicados en el barrio Puerta de Hierro, estructuras que funcionaban como puntos de comercialización de estupefacientes. La medida permitirá avanzar con las tareas de urbanización impulsadas en el sector por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Contenido Recomendado

Paraguay:detuvieron al ganador de un concurso del youtuber MrBeast con 260 kilos de marihuana

Paraguay: detuvieron al ganador de un concurso del youtuber MrBeast con 260 kilos de marihuana

Inversiones del RIGI:el Gobierno busca protegerlas mediante medidas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada

Inversiones del RIGI: el Gobierno busca protegerlas mediante medidas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada

Los detenidos serán indagados el próximo jueves por el delito de tráfico de estupefacientes, previsto y reprimido por la Ley 23.737 de modo virtual.

La investigación continúa a fin de determinar la totalidad de las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados.

NarcotráficoOperativo
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Se dieron a conocer fotos del interior de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega

    Se dieron a conocer fotos del interior de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega

  2. Detuvieron a “Lucía”, la viuda negra que engañó y desvalijó a un hombre de 64 años:es oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

    Detuvieron a “Lucía”, la viuda negra que engañó y desvalijó a un hombre de 64 años: es oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

  3. La declaración del chofer tras el trágico accidente en la rambla de Mar del Plata:“Se rompió la dirección y no pude hacer nada”

    La declaración del chofer tras el trágico accidente en la rambla de Mar del Plata: “Se rompió la dirección y no pude hacer nada”

  4. Piden que el empresario Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual contra 10 menores de edad

    Piden que el empresario Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual contra 10 menores de edad

  5. Accidente fatal en Mar del Plata:qué dice el nuevo parte médico de los heridos

    Accidente fatal en Mar del Plata: qué dice el nuevo parte médico de los heridos
Lo último
También podría interesarte
Política

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso:así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso: así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Milei y Flávio Bolsonaro, juntos en Argentina:la reunión clave en la antesala de las elecciones en Brasil

En medio de un fuerte debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts

Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Economía

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea:cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea: cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

Aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria y viajar en avión saldrá más caro:el decreto del Gobierno en el Boletín Oficial

De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026:montos para colectivos, subtes y trenes

Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026:cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

Internacionales

Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Fuerte sismo de magnitud 7,5 en Venezuela:sacudió las costas sudamericanas y hasta se sintió en Colombia

El puente colgante más impactante de Europa está en Suiza:tiene casi 500 metros, desafía al miedo y enamora a los turistas

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C