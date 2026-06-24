Operativo en Puerta de Hierro: 16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 búnkers

16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 bunkers en Puerta de Hierro Foto: Policía

En el marco de una investigación por presunto tráfico de estupefacientes llevada adelante por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 8 (a cargo de Ignacio Calvi), se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de los partidos de La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora.

La pesquisa permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios del conurbano bonaerense, particularmente en el asentamiento Puerta de Hierro, donde se habían detectado numerosos puntos de venta de droga al menudeo.

16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 bunkers en Puerta de Hierro.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 16 personas (9 mujeres y 7 hombres). Además, se secuestraron:

Más de 1.000 dosis de cocaína fraccionadas para la venta.

Aproximadamente 500 gramos de cocaína sin fraccionar.

Cerca de 2 kilogramos de marihuana.

Más de 700 envoltorios destinados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Armas de fuego.

Equipos de comunicación tipo handy.

Más de un millón de pesos en efectivo.

Balanzas de precisión.

Una prensa.

Sustancias y elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de la droga.

Asimismo, por disposición judicial, se procedió a la demolición de 10 búnkers de venta de droga ubicados en el barrio Puerta de Hierro, estructuras que funcionaban como puntos de comercialización de estupefacientes. La medida permitirá avanzar con las tareas de urbanización impulsadas en el sector por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Los detenidos serán indagados el próximo jueves por el delito de tráfico de estupefacientes, previsto y reprimido por la Ley 23.737 de modo virtual.

La investigación continúa a fin de determinar la totalidad de las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados.