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Hazaña heroica en Neuquén: quedaron atrapados en la nieve, caminó 15 kilómetros para pedir ayuda y logró salvar a su familia

La camioneta quedó inmovilizada cerca del cerro Wayle, a más de 40 kilómetros de Chos Malal, y la madre de la familia salió a pie por la Ruta Provincial 37 hasta conseguir asistencia policial.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La camioneta había quedado inmovilizada por la nieve acumulada.
La camioneta había quedado inmovilizada por la nieve acumulada. Foto: División Brigada Rural de la Policía de Neuquén
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Un viaje familiar para conocer los paisajes del norte neuquino terminó en un complejo operativo de rescate. Una camioneta quedó inmovilizada por la nieve cerca del cerro Wayle, en una zona sin cobertura telefónica, y una de sus ocupantes caminó aproximadamente 15 kilómetros para conseguir ayuda mientras los demás permanecían resguardados dentro del vehículo.

El episodio ocurrió el lunes 7 de septiembre y tuvo como protagonistas a integrantes de una familia procedente de Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre. Dos personas adultas identificadas como Sabrina Canepa, de 47 años y su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos de 9 y 3 años, habían llegado hasta el sector del refugio de guardaparques en una Renault Alaskan. La nieve acumulada después de los temporales de fines de agosto impidió que la camioneta continuara o pudiera regresar por el mismo camino.

La decisión de salir a pie en busca de ayuda

Después de varios intentos por liberar la camioneta, la familia comprobó que tampoco podía comunicarse con los servicios de emergencia. El lugar se encuentra a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana y no posee señal telefónica estable. Ante la posibilidad de que la noche los encontrara varados, una de las personas adultas decidió abandonar temporalmente el vehículo y caminar por la Ruta Provincial 37.

La nieve persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto.
La camioneta había quedado inmovilizada por la nieve acumulada. Foto: División Brigada Rural de la Policía de Neuquén

El recorrido se extendió durante varias horas y alcanzó aproximadamente 15 kilómetros. Para no perderse en una zona desconocida, Canepa siguió las marcas que la propia camioneta había dejado sobre la nieve durante el ingreso. Mientras tanto, su esposo permaneció junto con los dos niños dentro de la camioneta, donde podían mantenerse protegidos del frío y el viento.

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El operativo de la Brigada Rural de Neuquén

El pedido de asistencia llegó inicialmente a la Policía de Río Negro y luego fue derivado a la Policía del Neuquén. La alerta quedó bajo la órbita de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal, que movilizó personal de la División Brigada Rural en vehículos 4x4 preparados para avanzar sobre caminos cubiertos de nieve.

Durante el trayecto hacia el cerro, los efectivos encontraron a Canepa todavía caminando por la ruta. El subcomisario Ricardo Ovadilla, responsable del procedimiento, indicó que se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por la distancia y las dificultades del terreno. Después de brindarle asistencia, el equipo continuó hasta el refugio de guardaparques para localizar al resto de la familia.

Los policías encontraron la Renault Alaskan rodeada por grandes acumulaciones de nieve, conocidas en la región como bardones. Tras retirar el material que impedía el movimiento de las ruedas y despejar el paso, lograron liberar el vehículo. Ninguno de los cuatro integrantes necesitó atención médica y la familia pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal. El sol, el viento leve y la buena visibilidad favorecieron las tareas.

La nieve persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto.
La camioneta había quedado inmovilizada por la nieve acumulada. Foto: División Brigada Rural de la Policía de Neuquén

La advertencia para quienes recorren caminos de montaña

El cerro Wayle está ubicado cerca de la Reserva Provincial Tromen. Para llegar desde Chos Malal es necesario recorrer unos 48 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40 y luego tomar la Ruta Provincial 37. Desde allí, el camino continúa hacia la reserva y presenta desvíos que conducen al refugio de guardaparques y al antiguo parque de nieve.

Después del rescate, las autoridades neuquinas recomendaron no ingresar a caminos de alta montaña sin vehículos apropiados ni equipamiento para condiciones invernales. También aconsejaron consultar previamente el estado de las rutas, llevar abrigo, alimentos, agua y medios alternativos de comunicación. Aunque el tiempo era estable durante el operativo, todavía persistían importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores.

El caso terminó sin personas heridas, pero volvió a mostrar los riesgos del aislamiento en las zonas cordilleranas. La ausencia de señal, el escaso tránsito y las variaciones del terreno pueden convertir una dificultad mecánica en una emergencia. En esta oportunidad, la extensa caminata permitió activar a tiempo el operativo que puso a salvo a toda la familia.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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