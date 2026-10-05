Escándalo en Nordelta: grabaron a un vecino disparándole a un carpincho y la Justicia ordenó un allanamiento

Un vecino de Nordelta fue grabado mientras efectuaba disparos hacia el sector del lago donde se encontraban carpinchos. Foto: Captura de pantalla X / @PolicialesON.

La presencia de carpinchos en Nordelta volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se difundieran imágenes en las que se observa a un vecino disparando un arma hacia el sector del lago donde se encontraban los animales.

Los videos fueron publicados por el grupo proteccionista La Voz de Los Carpinchos, que indicó que las imágenes fueron registradas el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, dentro de la megaurbanización ubicada en Tigre.

Indignación en Nordelta: un vecino fue grabado cuando le disparaba con un arma a los carpinchos Video: X / @PolicialesON.

El episodio generó indignación entre vecinos y organizaciones vinculadas con la protección de la fauna. Además, fue denunciado formalmente ante las autoridades.

Los videos del vecino disparando cerca de los carpinchos

Una de las filmaciones difundidas tiene una duración de aproximadamente diez segundos. En ella se observa a un hombre caminando por lo que aparenta ser el límite de un terreno mientras sostiene un arma.

En determinado momento, realiza dos disparos hacia el sector donde se encuentran los animales y luego vuelve a apuntar hacia otro punto.

Las imágenes fueron registradas el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos y difundidas por un grupo proteccionista. Foto: Facebook / AVN (Asociación Vecinal Nordelta).

En otra grabación, de mayor duración, el hombre aparece caminando por el borde de la pileta de la vivienda. Mientras avanza, se escuchan cuatro detonaciones.

En ambos registros, el arma es dirigida hacia el sector del lago que bordea la propiedad. En las imágenes se puede observar al menos un carpincho en esa zona.

Las filmaciones fueron difundidas por La Voz de Los Carpinchos, una organización que desde hace años visibiliza la problemática vinculada con estos animales y su convivencia con los habitantes de Nordelta.

La denuncia de los vecinos de Nordelta

Luego de que se conocieran las imágenes, el episodio fue denunciado ante las autoridades correspondientes. “Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina”, detalló la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), en un comunicado publicado por La Nación.

La Asociación Vecinal Nordelta presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el episodio. Foto: Facebook / AVN (Asociación Vecinal Nordelta).

La entidad sostuvo además que el episodio excedía las cuestiones vinculadas con las normas internas de convivencia del barrio y que correspondía que interviniera la Justicia.

La Asociación Vecinal Nordelta presentó una denuncia penal

La Asociación Vecinal Nordelta informó que realizó una presentación formal ante la Justicia al día siguiente de los hechos denunciados.

“Se realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la Justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia”, expresaron.

A su vez, según informaron fuentes policiales a Clarín, este lunes se ordenó un allanamiento en el marco de la investigación. La medida busca avanzar en el esclarecimiento del episodio y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos registrados en los videos.

La convivencia entre carpinchos y vecinos

La presencia de carpinchos en Nordelta es una situación que desde hace años genera debates entre quienes viven en la zona, organizaciones proteccionistas y especialistas en fauna.

El caso volvió a poner en tema la convivencia entre los carpinchos y los habitantes de Nordelta. Foto: Facebook / AVN (Asociación Vecinal Nordelta).

Los animales encontraron en los espacios verdes y los lagos artificiales del complejo un ambiente favorable para desplazarse y alimentarse. Su presencia, sin embargo, también provocó distintos conflictos con los residentes.

Por el momento, la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió durante la jornada registrada en las filmaciones y establecer las eventuales responsabilidades por los disparos efectuados hacia el sector donde se encontraban los carpinchos.