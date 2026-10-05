Tragedia en Punta Lara: murió un bebé de 10 días tras un impactante choque entre tres vehículos

Impactante choque en Punta Lara. Foto: NA.

La noche terminó en tragedia en Punta Lara, donde un bebé de apenas 10 días murió luego de quedar involucrado en un choque múltiple. El siniestro ocurrió este domingo y además dejó varios heridos, entre ellos una nena de 3 años.

El episodio se registró cerca de las 22 en la calle Almirante Brown, entre 106 y 108, en el partido de Ensenada. Los vehículos involucrados en el choque fueron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino, cuyas circunstancias todavía son investigadas. Las cámaras de seguridad del municipio captaron el momento del impacto.

Impactante choque en Punta Lara. Video: NA

En el Volkswagen viajaba una familia integrada por Yasmín Jaimon, de 24 años, que se trasladaba junto a sus hijos, J.L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, nacido hacía solo 10 días. Ambos chicos fueron llevados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata debido a las lesiones que habían sufrido.

Pese a la atención médica recibida, el recién nacido murió como consecuencia de las heridas provocadas por el choque. La niña de 3 años también resultó lesionada y permanece entre las personas que debieron recibir asistencia tras el accidente.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Luego del hecho, quedó demorado y fue imputado en el marco de la investigación que busca establecer cómo se produjo la colisión.

Impactante choque en Punta Lara. Foto: NA.

Tensión y daños a los patrulleros después del choque

Tras el accidente, la situación se volvió tensa por la cantidad de personas que se acercaron al lugar. Los efectivos policiales tuvieron que intervenir para evitar que el conductor de la EcoSport fuera agredido y lo resguardaron frente al tumulto.

La tensión continuó después del procedimiento: algunas personas comenzaron a arrojar objetos contra los vehículos policiales y provocaron daños en los móviles. La causa quedó en manos de la UFI N.º 10 de La Plata y fue caratulada como “homicidio culposo”.