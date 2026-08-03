comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Sumate a los newsletters de Canal26.com y recibí en tu correo las noticias que realmente te interesan

Ya podés suscribirte para ser parte de nuestra comunidad de lectores. Mirá el paso a paso, ¡es muy fácil!

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Newsletters de Canal26.com
Newsletters de Canal26.com Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal26.com, cada vez más cerca. Conocé nuestra oferta de newsletters, dejá tus datos y comenzá a recibir en tu bandeja de entrada nuestros mejores contenidos.

Los newsletters fueron pensados para acompañarte con información confiable, actualizada y relevante. Cada envío reúne las noticias destacadas de la jornada, los temas que marcan la agenda nacional e internacional y las notas que más interés despertaron entre nuestros lectores, para que no te pierdas nada, estés donde estés.

La propuesta forma parte de la renovación digital de Canal26.com, enfocada en ofrecer una experiencia más personalizada y cercana para su audiencia.

Hacé clic acá para suscribirte.

Newsletters de Canal26.com Foto: Canal26.com

Los newsletters de Canal26.com

Lo + destacado

Un resumen semanal curado por el equipo periodístico de Canal26.com con los artículos más leídos, las noticias fundamentales del país y el mundo y las historias que marcaron la semana. Además, tips, recetas y los planes más originales para el fin de semana. Llega entre viernes y sábado.

Contenido Recomendado

Video | Fede Cortés lo hizo de nuevo:la reacción viral a los goles de Argentina contra Inglaterra al aire en Canal 26

Video | Fede Cortés lo hizo de nuevo: la reacción viral a los goles de Argentina contra Inglaterra al aire en Canal 26

“Perdonen, me dejé llevar”, el informe de Bendita TV sobre las reacciones en vivo de Fede Cortés a los goles de la selección argentina en Canal 26

“Perdonen, me dejé llevar”, el informe de Bendita TV sobre las reacciones en vivo de Fede Cortés a los goles de la selección argentina en Canal 26

Un poco de historia

Una selección de Yasmin Ali con curiosidades históricas de Argentina, andares de los próceres y figuras destacadas del país y la región. Además, el pasado oculto de Buenos Aires y las provincias, y los datos que no conocías y no vas a poder creer. Llega entre sábado y domingo.

Newsletters de Canal26.com Foto: Canal26.com

Suscribirte es muy fácil: solo tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico y elegir los newsletters que querés recibir. Hacé clic acá.

A partir de ese momento, las novedades llegarán directamente a tu bandeja de entrada, sin costo y con la posibilidad de modificar tus preferencias o cancelar la suscripción cuando lo desees.

Si querés mantenerte al día con la actualidad de Argentina y el mundo, los newsletters de Canal 26 son una forma práctica de acceder a la información más importante, seleccionada por nuestros editores. Sumate a nuestra comunidad de lectores y empezá a recibir las noticias en tu mail.

Canal 26WebMail
Juliana Argañaraz
Juliana Argañaraz

Jefa de Contenidos

Notas Más leídas

  1. Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

    Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

  2. El megaproyecto de la UBA que busca rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria

    El megaproyecto de la UBA que busca rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria

  3. El dulce de leche elegido como el mejor de Argentina ya tiene precio:cuánto sale y dónde comprarlo

    El dulce de leche elegido como el mejor de Argentina ya tiene precio: cuánto sale y dónde comprarlo

  4. La Fuerza Aérea Argentina prepara la llegada de nuevos F-16 y avanza con más de 50 obras

    La Fuerza Aérea Argentina prepara la llegada de nuevos F-16 y avanza con más de 50 obras

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 3 de agosto de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 3 de agosto de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

Economía

Cajeros automáticos:los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Cajeros automáticos: los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño:lista de vacantes y cómo postularse

ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto:nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

Jubilados y Ganancias en agosto 2026:quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

Internacionales

Video:una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Video: una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Donald Trump advirtió que Irán tiene una “última oportunidad” para firmar “un buen acuerdo” que termine con la guerra

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles