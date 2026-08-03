Sumate a los newsletters de Canal26.com y recibí en tu correo las noticias que realmente te interesan

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Un poco de historia

Una selección de Yasmin Ali con curiosidades históricas de Argentina, andares de los próceres y figuras destacadas del país y la región. Además, el pasado oculto de Buenos Aires y las provincias, y los datos que no conocías y no vas a poder creer. Llega entre sábado y domingo.

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