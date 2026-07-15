Video | Fede Cortés lo hizo de nuevo: la reacción viral a los goles de Argentina contra Inglaterra al aire en Canal 26

La reacción de Fede Cortés al triunfo de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial. Foto: Canal26.com

El triunfo de la Selección Argentina 2 a 1 ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se vivió y sufrió en todas partes del país y también en la pantalla de Canal 26, donde el periodista Fede Cortés acompañó a los televidentes durante el partido y, tal como pasó con Suiza, su reacción a los goles argentinos se volvió viral.

Los videos de la reacción de Fede Cortés al triunfo argentino en Canal 26

Primero, la euforia se desató con el gol de Enzo Fernández a los 85 minutos de partido. El periodista señaló que “Messi junta marcas, le da la pelota a Enzo y, en su tercer remate, mete el gol”.

“Les decía que había que tener confianza, que teníamos que estar tranquilos, que el gol iba a llegar”, recordó Cortés, que, entre risas, se refirió a la euforia de Enzo Fernández: “Hizo siete festejos distintos”, dijo.

El gol coincidió con una modificación clave del entrenador Lionel Scaloni. Reemplazó a Leandro Paredes en vez de a Fernández. “Menos mal que lo puso”, afirmó durante la transmisión.

“Messi tira un centro... y hay gol de la Selección Argentina, hay gol de Lautaro Martínez”, festejó Fede Cortés en el 2-1 agónico en el tiempo adicionado. “Qué importante el gol de Lautaro Martínez, así como fue importante Julián Álvarez… es importante esa confianza”, destacó el comentarista.

Quién es Federico Cortés, el periodista de Canal 26 viral por gritar los goles de Argentina

A sus 32 años, el periodista de Lomas de Zamora -donde todavía vive- cuenta con un recorrido que arrancó mucho antes de colgarse el título bajo el brazo. “Si bien me recibí en 2019 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional de La Matanza, arranqué a laburar durante la carrera. Es una profesión que la podés ejercer mientras estudiás”, dijo Fede en diálogo con la web de Canal 26.

Sus primeros pasos en la profesión se remontan a 2013 y tienen una fuerte impronta familiar. “El primer laburo fue con mi viejo en una revista de running en la que escribía notas y editaba. También escribía para un programa de tele que él tenía que se llamaba ‘Revista Desafíos’. Hacía notas a cámara, entrevistaba a corredores y cubría carreras de running. Lo primero fue ese mundo”, recordó con cariño.

Fede llegó a la pantalla del canal a inicios de 2021. “Ya estoy cursando el sexto año en el canal. Arranqué laburando de 20 a 22 de lunes a viernes y los sábados a la tarde, inicialmente con Sol Pérez en el horario central”, repasó sobre su crecimiento en la pantalla, donde se convirtió en un todoterreno: “En la semana fue variando; a veces a la noche, a la tarde, mediodía, media mañana... pasé casi por todos los horarios”.