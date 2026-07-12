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El 1x1 de Argentina contra Suiza en el Mundial 2026: del sufrimiento al “regreso” de Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Es que el encuentro fue de menos a más para la “Albiceleste”, que empezó con un juego tan impreciso como descoordinado. Enfrentará a Inglaterra en la semifinal.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Suiza este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. Con un cabezazo preciso, Alexis Mac Allister a los 10’ le dio a los de Lionel Scaloni el aire necesario para encarar un duro partido.

Es que el encuentro fue de menos a más para la “Albiceleste”, que empezó con un juego tan impreciso como descoordinado. Gracias al gol tempranero, con el correr de los minutos la situación se emparejó pese a cederle la pelota al rival.

De a poco, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en una de las principales figuras de argentina, con atajadas clave hasta el tanto de Dan Ndoye a los 67′. El punto fuerte de la defensa fueron los centrales Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que los laterales volvieron a flaquear.

Finalmente, llegaron los goles de los delanteros: Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el 3 a 1 en el tiempo extra para darle el pase a la “Albiceleste” a semifinales.

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Los puntajes de Argentina ante Suiza

Emiliano Martínez (7): de sus mejores encuentros en este Mundial con varias intervenciones importantes. No pudo hacer mucho en el gol de Dan Ndoye.

Nahuel Molina (4): quizás el punto más flojo de Argentina en la Copa del Mundo. Complicado en el retroceso, tampoco gravita de gran manera en ataque como suele hacerlo en Atlético de Madrid. Salió a los 85′ por Gonzalo Montiel.

Cristian Romero (6): sólido partido, aguantó como último hombre tras el avance de Lisandro Martínez en ataque. Salió a los 106′ por Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez (8): fue el mejor de Argentina durante los 90 minutos. Tuvo el gol del triunfo en la última, pero el arquero Gregor Kobel estuvo bien de reflejos.

Nicolás Tagliafico (6): partido correcto, aguantó el tándem Sow-Zakaria. Salió a los 85′ por Lautaro Martínez.

Rodrigo De Paul (5): flojo encuentro. No se encontró con sus compañeros y se lo vio impreciso especialmente en el primer tiempo. Salió a los 78′ en lugar de Nico González.

Leandro Paredes (6): el mejor del mediocampo. Es el conector entre la defensa y los volantes. Fue partícipe de la roja a Embolo. Salió a los 110′ por José López.

Alexis Mac Allister (6): fue de menos a más. Su gol sirvió para darle aire al inicio de un encuentro que se pintaba como complicado.

Enzo Fernández (5): otro punto bajo entre los volantes. Su rendimiento creció con el correr de los minutos. Salió en el tiempo extra en lugar de Thiago Almada.

Lionel Messi (7): es increíble decir que jugó su partido más “flojo” de esta Copa del Mundo cuando brindó un centro preciso para el gol de Mac Allister. Suiza lo encerró bien y su primer tiro al arco llegó sobre el final de los 90 minutos. De todas maneras, fue el más peligroso del ataque.

Julián Álvarez (7): si bien no fue de alto impacto, su participación tanto dentro como fuera del área fue importante en el juego argentino a lo largo del partido. Coronó la noche soñada con un golazo.

Formación de la Selección Argentina
La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: REUTERS

Los puntajes de los suplentes de Argentina ante Suiza

Nicolás González (6): entró a los 78′ por Rodrigo De Paul. Su ingreso sirvió para ampliar las bandas y provocar la apertura de la defensa suiza.

Gonzalo Montiel (6): entró a los 85′ en lugar de Nahuel Molina con un rol similar al de Nico González.

Lautaro Martínez (6): entró a los 85′ en lugar de Nicolás Tagliafico. Fue amonestado en el primer tiempo extra y no tuvo grandes intervenciones hasta su gol a los 120′.

Thiago Almada (6): entró en el primer tiempo del alargue en lugar de Enzo Fernández y a los pocos minutos sacó un derechazo peligroso. Fue el mejor de los ingresados.

José López (-): no suma, jugó menos de 20 minutos. Entró a los 110′ por Leandro Paredes.

Nicolás Otamendi (-): no suma, jugó menos de 20 minutos. Entró a los 106′ por Cuti Romero.

Selección ArgentinaSelección SuizaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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