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Cuándo son las semifinales del Mundial 2026: y el cuadro completo con fechas, horarios y partidos

Después de los cuartos de final, la Copa del Mundo continúa con la fase decisiva donde cuatro selecciones quedan con chances de alcanzar la gran final. Conocé todos los cruces.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuándo son las semifinales del Mundial 2026.
Cuándo son las semifinales del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Los cuartos de final del Mundial 2026 llegaron a su fin este sábado 11 de julio. De esta manera, la Copa del Mundo ya conoce a las cuatro selecciones que clasificaron a semifinales y competirán por el trofeo más deseado.

Francia, España, Inglaterra, y Argentina son los seleccionados que siguen en carrera para sumar una nueva estrella a sus escudos.

Mientras algunas selecciones confirmaron su posición de favoritas a título, otras protagonizaron grandes sorpresas y avanzaron a la siguiente instancia. A continuación, todos los cruces de semifinales y la información necesaria para saber cómo sigue el Mundial 2026.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

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Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 44 eliminados hasta ahora son:

  1. Suiza (cuartos de final
  2. Noruega (cuartos de final)
  3. Bélgica (cuartos de final)
  4. Marruecos (cuartos de final)
  5. Canadá (octavos de final)
  6. Paraguay (octavos de final)
  7. Brasil (octavos de final)
  8. México (octavos de final)
  9. Portugal (octavos de final)
  10. Estados Unidos (octavos de final)
  11. Egipto (octavos de final)
  12. Colomba (octavos de final)
  13. Sudáfrica (16avos de final)
  14. Japón (16avos de final)
  15. Alemania (16avos de final)
  16. Países Bajos (16avos de final)
  17. Costa de Marfil (16avos de final)
  18. Suecia (16avos de final)
  19. Ecuador (16avos de final)
  20. República Democrática del Congo (16avos de final)
  21. Senegal (16avos de final)
  22. Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  23. Austria (16avos de final)
  24. Croacia (16avos de final)
  25. Argelia (16avos de final)
  26. Australia (16avos de final)
  27. Cabo Verde (16avos de final)
  28. Ghana (16avos de final)
  29. Corea del Sur (Fase de Grupos)
  30. República Checa (Fase de Grupos)
  31. Qatar (Fase de Grupos)
  32. Escocia (Fase de Grupos)
  33. Haití (Fase de Grupos)
  34. Turquía (Fase de Grupos)
  35. Curazao (Fase de Grupos)
  36. Túnez (Fase de Grupos)
  37. Irán (Fase de Grupos)
  38. Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  39. Uruguay (Fase de Grupos)
  40. Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  41. Irak (Fase de Grupos)
  42. Jordania (Fase de Grupos)
  43. Uzbekistán (Fase de Grupos)
  44. Panamá (Fase de Grupos)

Mundial 2026Cuartos de finalSelección Argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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