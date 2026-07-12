Cuándo son las semifinales del Mundial 2026: y el cuadro completo con fechas, horarios y partidos

Cuándo son las semifinales del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegaron a su fin este sábado 11 de julio. De esta manera, la Copa del Mundo ya conoce a las cuatro selecciones que clasificaron a semifinales y competirán por el trofeo más deseado.

Francia, España, Inglaterra, y Argentina son los seleccionados que siguen en carrera para sumar una nueva estrella a sus escudos.

Mientras algunas selecciones confirmaron su posición de favoritas a título, otras protagonizaron grandes sorpresas y avanzaron a la siguiente instancia. A continuación, todos los cruces de semifinales y la información necesaria para saber cómo sigue el Mundial 2026.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 44 eliminados hasta ahora son: