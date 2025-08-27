Lejos del caso ANDIS y enfocado en la campaña: Javier Milei encabeza este miércoles una caravana de La Libertad Avanza

El presidente de la Nación formará parte de un evento en Lomas de Zamora, enfocado en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei, apertura de sesiones ordinarias. Foto: Presidencia

En medio de la investigación por los posibles sobornos alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Javier Milei se pone la campaña electoral al hombro este miércoles. El presidente de la Nación encabezará una caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora desde las 14.

De cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires, se llevará a cabo una caravana que busca recorrer distintos puntos del partido.

Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

El comienzo del recorrido se dará a las 14, en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley y culminará en la calle Portella. El mensaje a la militancia incluía el pedido de llevar una bandera argentina para sumarse al evento.

El mandatario viene de encabezar el lunes último el lanzamiento en Junín de los candidatos nacionales de LLA, en un acto en el que advirtió sobre posibles maniobras de “fraude” por parte del peronismo.

Javier Milei en Junín. Foto: Presidencia

Milei sostuvo el lunes que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, mientras que advirtió en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, al referirse al sistema tradicional de papeletas, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones de octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió.

Javier Milei en La Matanza Foto: La Libertad Avanza

El jefe de Estado encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual el lunes no hizo ninguna referencia en su discurso.