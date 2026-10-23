En 1930, Argentina trajo ciervos axis para decorar estancias y fomentar la caza: hoy avanzan por nuevas provincias y alteran los ecosistemas

La especie es originaria de India, Sri Lanka y Nepal Foto: Instagram @reservatatucarreta

Su pelaje rojizo cubierto de manchas blancas puede transmitir una imagen inofensiva. Sin embargo, detrás del aspecto llamativo del ciervo axis se esconde una de las invasiones biológicas más silenciosas de la historia argentina.

El animal, también conocido como chital, no pertenece a la fauna nativa de Sudamérica. Es originario de India, Sri Lanka y Nepal, donde convive con grandes depredadores que ayudan a controlar sus poblaciones.

En Argentina encontró un escenario diferente: extensos pastizales, montes abiertos, abundante alimento y pocos enemigos naturales. Aquellas condiciones le permitieron reproducirse y avanzar sobre territorios cada vez más amplios.

Cómo llegaron los primeros ciervos axis a Argentina

La historia comenzó entre finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, cuando algunos ejemplares fueron trasladados desde Uruguay hacia campos de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo era utilizarlos como animales ornamentales y fomentar la caza mayor en establecimientos rurales. En aquellos años, incorporar especies extranjeras a las estancias era considerado una demostración de prestigio y modernidad.

El ciervo axis fue introducido en Argentina con fines ornamentales y de caza Foto: Instagram @reservatatucarreta

Los ciervos fueron instalados principalmente en campos cercanos a la Bahía Samborombón, donde encontraron montes de tala, pastizales y disponibilidad permanente de agua.

Con el paso del tiempo, algunos animales escaparon, fueron liberados o trasladados hacia otros establecimientos. De esta manera surgieron poblaciones en diferentes puntos de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Lo que comenzó como una decisión limitada a unas pocas propiedades privadas terminó convirtiéndose en un proceso difícil de controlar.

La expansión de una especie introducida

Una de las principales ventajas del ciervo axis es su capacidad de adaptación. Puede habitar pastizales, bosques abiertos, montes y campos ganaderos. Además, su reproducción no está limitada a una única estación del año.

Las hembras tienen una gestación aproximada de ocho meses y suelen dar a luz una cría. Los animales viven en manadas que pueden reunir desde unos pocos individuos hasta grupos de gran tamaño cuando encuentran alimento y refugio suficientes.

Los primeros ejemplares llegaron al país a comienzos del siglo XX Foto: Wikipedia

Con los años, las poblaciones dejaron de estar confinadas a las estancias donde habían sido introducidas. Algunos grupos avanzaron por la provincia de Buenos Aires, mientras otros se dispersaron desde Uruguay hacia Entre Ríos.

Actualmente, la especie fue observada en todos los departamentos entrerrianos y también comenzó a aparecer en nuevas áreas del centro y norte del país.

Su capacidad para cruzar zonas rurales, utilizar corredores fluviales y adaptarse a paisajes modificados por las personas explica buena parte de esta expansión.

Por qué el ciervo axis afecta a los ecosistemas

El ciervo axis se alimenta de pasturas, flores, frutos, hongos y diferentes especies vegetales. Cuando sus poblaciones crecen demasiado, puede impedir la regeneración de la flora nativa y provocar daños en plantaciones forestales.

También compite por alimento con el ganado y con animales autóctonos. Este impacto resulta especialmente preocupante dentro de reservas y parques nacionales, donde la conservación de la biodiversidad es prioritaria.

El problema no es únicamente ambiental. Su presencia cerca de rutas y caminos rurales aumenta el peligro de colisiones. Un ejemplar adulto puede pesar varias decenas de kilos y desplazarse en grupo, especialmente durante el amanecer, el atardecer o la noche.

Los especialistas también estudian su capacidad para transportar enfermedades y parásitos que podrían afectar al ganado y a otras especies silvestres.

De atracción exótica a desafío ambiental

En el Parque Nacional El Palmar, uno de los lugares donde logró establecerse, se realizan acciones para controlar sus poblaciones. Sin embargo, cuando una especie invasora ocupa territorios tan extensos, eliminarla completamente se vuelve una tarea extremadamente compleja.

Por eso, las estrategias actuales apuntan a reducir su cantidad, proteger los ambientes más sensibles y detectar nuevos focos antes de que se consoliden.

Casi cien años después de su llegada, el ciervo axis dejó de ser una rareza encerrada en estancias privadas. Hoy forma parte del paisaje de numerosas regiones argentinas y continúa avanzando sobre nuevos territorios.

Su historia demuestra cómo una decisión tomada con fines ornamentales y deportivos puede producir consecuencias durante generaciones. Los animales que llegaron para decorar campos y alimentar la caza terminaron transformándose en un desafío ambiental que Argentina todavía intenta controlar.