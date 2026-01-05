El Gobierno debe afrontar una deuda de miles de millones de dólares esta semana: cómo planea hacerlo

El Ejecutivo se verá con un vencimiento de más de 4.200 millones de dólares en la semana del 5 de enero y busca cómo financiarlo. Entre las opciones baraja los dólares que entrarían por el nuevo esquema de bandas cambiarias y un préstamo con privados internacionales.

El Gobierno se enfrenta esta semana a un vencimiento de deuda por 4.225 millones de dólares para el día 9 de enero. Por ello, el Banco Central (BCRA) tiene como propósito sumar más divisas para reforzar las reservas con el nuevo esquema de bandas cambiarias. Si bien el Gobierno cuenta con US$1.800 millones, resta saber cómo se financiará el monto restante para ejecutar la operación.

El parte oficial no esbozó la forma en la que conseguirá el resto de los fondos, aunque se prevé que se acuda a un préstamo internacional con bancos privados (REPO), de modo tal que le permiten conseguir el importe final. Luis Caputo indicó que, mediante esa operación, ya tendrían los fondos disponibles para hacerse eco de los vencimientos de enero.

Cómo conseguirá el Gobierno el resto de los dólares

Los US$1.800 millones se desprenden de la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. En ese sentido, el Ministro económico no descarta emitir un nuevo bono para conseguir parte del financiamiento.

Si bien ya comenzó a regir el nuevo esquema cambiario, en donde las bandas de flotación se actualizan en torno al último dato de inflación, la entidad que conduce Santiago Bausili todavía no compró divisas.

Economía argentina y deuda externa

El viernes las reservas cerraron en US$43.099 millones (US$1.934 millones más) por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero.

Cuáles son los primeros datos económicos del 2026 según el INDEC

En lo que será la primera semana oficial del 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comenzará a difundir los indicadores clave de la economía argentina.

Entre ellos, se encuentran los datos sobre la industria y la construcción, ambos correspondientes a noviembre.

El sector industrial sigue sin repuntar: el último dato arrojó una caída del 2,9% contra octubre del 2024 y del 0,8% contra septiembre. Lleva cuatro meses consecutivos a la baja: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%) y octubre (-2,9%).

En cuanto a la construcción, el sector anota mejores números que la industria: subió 8% interanual aunque en la comparación mensual cayó 0,5%. En el acumulado de los diez meses del año, presentó un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

El pedido de Caputo a Pullaro por los dólares

Maximiliano Pullaro confirmó que mantuvo un diálogo con Luis Caputo, en torno a los 800 millones de dólares que la Provincia consiguió a través de una colocación de deuda en los mercados internacionales y que el ministro de Economía solicitó que fueran ingresados inmediatamente al país. La administración santafesina rechazó ese pedido del Gobierno nacional y fundamentó su postura: el gobernador de Santa Fe sostuvo que bajo las condiciones cambiarias actuales, no puede asumir un riesgo que pueda traducirse en pérdidas para las arcas provinciales.

Los fondos en cuestión provienen de un bono de USD 800 millones emitido a principios de diciembre 2025, con un plazo de nueve años y una tasa de interés nominal del 8,10%, emitido bajo legislación de Nueva York, operación que fue ampliamente demandada por inversores internacionales y locales como una señal de confianza. Pullaro explicó en diálogo con Cadena 3 que ese crédito está destinado específicamente “para obra pública, no para gastos corrientes”, y que por eso la provincia pretende traer los dólares de forma gradual y en función del pago de certificados de obras, en lugar de ingresarlos de inmediato sin protección cambiaria.