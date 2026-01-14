El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada en la mañana de este miércoles 14 de enero. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió a empresarios vinculados al sector energético y minería en Casa Rosada en la mañana de este miércoles 14 de enero. Se trata de las empresas MidOcean Energy y Blacks Limited, cuyo encuentro estuvo marcado por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Tal como ocurrió el pasado jueves 8 de enero, Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios en Casa Rosada. Con la mira puesta en obtener acuerdos con privados durante 2026, el encuentro en aquella jornada fue con los accionistas de Vicuña Corp: Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO; y José Luis Morea, Country Director en la Argentina, todos directivos de empresas mineras.

En esta oportunidad, el presidente recibió a directivos de la firma MidOcean Energy. Venter de la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocio; y Jason Klein, director para América, estuvieron en Casa Rosada. Además, también participaron Marc Patsy, fundador y CEO de la empresa Blacks Limited; y Valenti Sabate, director de Operaciones.

Desde el Ejecutivo no brindaron detalles acerca de la reunión con los empresarios, pero todo apunta a una mayor inversión del sector privado hacia distintas áreas de la Argentina, una de las políticas del gobierno de Javier Milei para reactivar la economía.

Javier Milei viaja a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día, según fuentes oficiales.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente. Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

El equipo que lo acompañará allí estará compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.