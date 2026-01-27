Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia. Foto: NA/redes

La presencia en Argentina de un avión militar Clipper de Estados Unidos generó una fuerte polémica, que se profundizó luego de que la aeronave -a bordo de la cual viaja una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes- aterrizara este martes en Neuquén. La controversia se amplió tras su paso previo por Tierra del Fuego y la sorpresiva intervención en el puerto de Ushuaia.

Otro aspecto que reavivó los debates fue el arribo a la Argentina de otra comitiva desde Estados Unidos, que aterrizó en Aeroparque pasado el mediodía. El nuevo grupo está conformado por una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezada por el representante Tim Walberg.

Arribó a Aeroparque el Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Foto: X @SpottersArg

“La agenda incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y otros actores clave, con el objetivo de interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial", explicó la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

Qué dijo el Gobierno sobre la presencia de aviones militares estadounidenses en Argentina

A manos de su titular, Pablo Quirno, la Cancillería confirmó que un segundo avión estadounidense aterrizó en el país: “Dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EE.UU., celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”, dijo en su cuenta de X.

Respecto al aterrizaje de una aeronave militar en Neuquén, la Embajada de Estados Unidos en Argentina describió que esa comitiva tenía previstas “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

Vaca Muerta, un yacimiento petrolero en Neuquén. Foto: NA

Según confirma La Nación, entre sus actividades en Neuquén este martes los congresistas visitaron Vaca Muerta. Tras arribar al aeropuerto, el grupo se subió a una combi y recorrió el trayecto de dos horas aproximadas que lo separa de Loma Campana, un yacimiento de la empresa YPF. La idea de los representantes fue conocer la operación y que buscaron interiorizarse sobre cuestiones técnicas del negocio, detalles de la industria a nivel local y cómo funciona el RIGI, la legislación que promovió el Gobierno para captar inversiones.

La intervención del puerto de Ushuaia

El revuelo acerca de la presencia del Boeing B-737 C-40 Clipper en Tierra del Fuego se generó por lo sorpresivo de la visita y porque justo se dio después de que el Gobierno decidiera intervenir el puerto de Ushuaia, sacar a la Dirección Provincial de Puertos y tomar el control a través de la autoridad portuaria nacional, que tiene como titular a Iñaki Arreseygor.

La oposición sospechó de una intención geopolítica o de negocios detrás de la medida, mientras que desde la administración de Milei alegaron que hubo desmanejos en los fondos del puerto. Lo que dice la Casa Rosada es que en la provincia se sancionó una ley que habilitó a girar fondos del superávit de la terminal a la obra social provincial, y que esos movimientos se concretaron, algo prohibido por el convenio de traspaso de puertos entre la Nación y provincias.