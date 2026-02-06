Movilización de la CGT. Foto: NA

La CGT se reunió este viernes 6 de febrero a las 11 de la mañana en un plenario de su Consejo Directivo para definir posibles medidas de acción directa contra la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional. Finalmente, se acordó una movilización sin paro el miércoles 11 de febrero frente al Congreso, día en el que inicie el debate por el proyecto, y se supo qué pasará con el servicio de transporte público con los trenes, colectivos y subtes.

Jorge Sola anunció la movilización de la CGT. Crédito: Radio Gráfica

Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

El encuentro se dio luego de que fracasaran las gestiones que el sector moderado de la central obrera mantuvo con distintos gobernadores, y en medio de crecientes tensiones internas con los gremios que reclaman una postura más dura. Cabe resaltar que cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades con el objetvio de permitir que los trabajadores puedan concurrir a la marcha.

Marcha de la CGT: qué pasará con el transporte público

Colectivos. Foto: NA

La medida de la CGT será una movilización sin paro general y el transporte público funcionará con normalidad. El servicio de trenes, colectivos y subtes no se verá afectado por la movilización en las calles, aunque sí se esperan ciertas demoras en el tránsito que se irán diluyendo con el correr de las horas.

En la antesala de la reunión llevada adelante en la sede de la CGT de la calle Azopardo, el integrante del triunvirato Jorge Sola informó que la conducción mantuvo un encuentro con seis gobernadores peronistas que manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Según detalló, participaron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes coincidieron en cuestionar lo que la central considera una “conculcación de derechos” a partir de la denominada Ley de Modernización Laboral.

Axel Kicillof fue uno de los gobernadores peronistas que se mostró en contra de la reforma laboral de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo, desde la CGT admiten que no lograron sumar respaldos significativos por fuera de ese grupo. Incluso, algunos gobernadores suspendieron o reprogramaron reuniones previstas, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, otro de los integrantes del triunvirato, Cristian Jerónimo, encabezó un encuentro este jueves 5 de febrero con organizaciones sindicales “en defensa de los estatutos laborales”, que se verían afectados por la iniciativa oficial.

La reaparición pública de Pablo Moyano

Por otro lado, reapareció públicamente Pablo Moyano, quien mantuvo una reunión con Abel Furlán, titular de la UOM y referente del ala dura de la CGT.

En ese marco, Moyano sostuvo que la central obrera está en condiciones de frenar la reforma. “Cuando éramos pocos gremios ya pudimos voltear una reforma. Hoy, con una CGT unida, es mucho más posible”, afirmó, en alusión al intento del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con cambios en la legislación laboral.