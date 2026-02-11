Patricia Bullrich habló antes de ingresar al Senado para la sesión de la Reforma Laboral:

La senadora participó de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich dialogó con la prensa antes de ingresar al Senado para el tratamiento de la Reforma Laboral, uno de los objetivos más buscados por el Gobierno para su aprobación. La exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el recinto consideró que el proyecto “ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas” y se mostró confiada para su sanción.

Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles 11 de febrero, Bullrich dijo que aguarda por una votación positiva para el oficialismo. “El proyecto ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance”, sostuvo.

Bullrich habló desde las afueras del Senado.

Además, negó que se haya negociado con la CGT en un contexto donde el gremio llevará adelante una manifestación sin paro frente al Congreso. "El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación y las cosas inteligentes e interesantes que ha planteado cada sector las hemos incorporado“, expresó.

En última instancia, Bullrich consideró que la Reforma Laboral “es una reforma importantísima”. Y concluyó: “En 50 años de historia argentina, es la reforma más importante que se ha logrado, Ningún gobierno lamentablemente en la democracia lo ha logrado y yo creo que nosotros lo vamos a lograr”.

Jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Santilli dijo que hay qórum para sancionar la Reforma Laboral: “Cada 400 mil trabajadores formalizados recuperás el 100% del impacto de ganancias”

A horas de la sesión clave en el Senado de la Nación, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que La Libertad Avanza cuenta con los respaldos necesarios para lograr la media sanción de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. En declaraciones a Eduardo Feinmann por Radio Mitre realizadas a primera hora de este martes 10 de febrero, el funcionario afirmó que la iniciativa avanza con apoyo legislativo suficiente en la Cámara Alta y remarcó la confianza del oficialismo en culminar con éxito el tratamiento de la norma.

Santilli destacó que en el Senado hubo “acuerdos necesarios para sancionar mañana la iniciativa oficial”, un mensaje destinado a mostrar solidez política en el tramo decisivo del debate parlamentario. El ministro también defendió los cambios que propone, mencionando que la normativa modernizará aspectos del régimen laboral vigente, como la posibilidad de pactar vacaciones de forma flexible entre empleador y trabajador, algo que, según dijo, estaba limitado por la legislación anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, describió Santilli al explicar una de las modificaciones planteadas.

Sumado a eso, Santilli consideró que está “convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”. Además, resaltó el objetivo de formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación. “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el 100% del impacto de ganancias”, precisó.