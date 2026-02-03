Patricia Bullrich. Foto: NA

Con la Reforma Laboral en puerta, Patricia Bullrich será la titular de una cumbre con los posibles aliados del Congreso durante la tarde del martes 3 de febrero. Los titulares de las bancadas dialoguistas se imponen ante el oficialismo para efectuar reclamos de los gobernadores por la posible caída de la coparticipación por la modificación en el régimen, reclamos del sindicalismo y empresarios.

La cita para empezar a delinear la iniciativa está prevista para las 15 horas en la sede central del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado. En la Cámara alta, el histórico partido es conducido por el correntino Eduardo Vischi y aporta un paquete de diez voluntades clave para el armado de Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad cuenta con 21 bancas dentro del interbloque de La Libertad Avanza, pero para avanzar necesita inexorablemente del respaldo radical, del PRO (que podría sumar tres apoyos) y de senadores provinciales sueltos, alineados o no de manera automática con los gobernadores. Alcanzado el umbral de 37 votos, el proyecto quedaría habilitado para avanzar.

Cómo sigue el debate por la Reforma Laboral

Los sindicatos y cámaras empresarias buscan rediscutir el punto de los aportes, sean obligatorios o voluntarios. En los despachos del Senado se debate la premisa de que cualquier definición será aplicada de manera uniforme, sin excepciones. De lo contrario, un amplio grupo de senadores no acompañará cierta parte de los artículos cuando llegue la votación en particular.

En los últimos días, la relación entre el Gobierno y sus senadores con el mundo gremial mantuvo señales ambiguas. Mientras que algunas fuentes sostienen que existe una alevosa guerra, otras aseguran que existiría una aceptación por parte de ambos lados de los cambios que cada uno propone.

Qué otros proyectos se debaten

La modificación en la Ley de Glaciares polariza fuertemente a los políticos con dos opiniones completamente contrarias y el Gobierno no encuentra el diálogo. Los gobernadores de provincias mineras hablan de las millonarias inversiones en juego.

También se encuentra en el temario de sesiones extraordinarias el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador en el Viejo Continente. En el Congreso se están rearmando las comisiones, donde todos quieren ser parte y se pelean por ello.

Las sesiones extraordinarias se activaron el 2 de febrero, transcurrirán hasta el 27 del corriente mes y la intención es que se trate la Reforma Laboral el 11 o 12. El domingo 1 de marzo, Javier Milei inaugurará un nuevo período ordinario.