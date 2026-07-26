La desesperada llamada de un padre al 911 que terminó salvando a su bebé en Córdoba: “Está morada”

La llamada de un padre al 911 que terminó salvando a su bebé.

Una rápida asistencia telefónica del 911 salvó la vida de una bebé de un mes que no podía volver a respirar tras atragantarse con leche en Córdoba. El dramático incidente terminó con un desenlace favorable, gracias a las maniobras de primeros auxilios y la intervención policial mientras esperaban a la ambulancia.

El hecho sucedió el sábado al mediodía en la Ciudad de Córdoba, cuando una beba de apenas un mes dejó de respirar y, por la desesperación de sus padres, se comunicaron con el servicio de emergencias 911, donde recibió instrucciones que resultaron decisivas para salvarle la vida.

La situación ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Buchardo al 1800. Mientras esperaba la llegada de una ambulancia, el hombre siguió paso a paso las indicaciones de la operadora, quien lo guió para realizar maniobras de primeros auxilios hasta que la pequeña recuperó la respiración.

La llamada al 911 del padre de una beba de un mes que se ahogó con la leche. Video: X @PoliciaCbaOf

Gracias a la rápida reacción de la familia, la beba fue estabilizada y trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

La desesperada llamada al 911 que terminó salvando la vida de la beba

La comunicación con la central de emergencias reflejó la angustia que atravesaba la familia. Apenas fue atendido, el padre pidió ayuda entre gritos: “¡Una ambulancia, por favor! La beba está ahogada, se atragantó con la leche. Está morada”.

Frente a la emergencia, la operadora mantuvo la calma y comenzó a darle instrucciones precisas para asistir a la recién nacida. Le indicó que la colocara boca abajo sobre su mano, sujetándola correctamente para facilitar la expulsión del líquido que obstruía sus vías respiratorias.

Mientras el hombre seguía las indicaciones, la operadora le preguntó si la beba respiraba o si estaba expulsando leche. “Por la nariz le está saliendo leche”, respondió el padre. En ese momento, la agente le indicó detener las palmadas y observar la evolución de la pequeña.

Una beba de un mes se atragantó con leche y su padre le salvó la vida gracias a las indicaciones del 911.

Pocos segundos después llegó el alivio. “Está respirando”, confirmó el hombre, dando por terminado el momento más crítico.

Tras la llamada, efectivos de la Patrulla Preventiva llegaron rápidamente al domicilio y colaboraron con el traslado de la beba junto a su madre hacia un centro de salud, donde fue evaluada por profesionales médicos.

Desde la Policía de Córdoba destacaron el trabajo coordinado entre la operadora y el personal que acudió al lugar. “Gracias a las indicaciones brindadas por una operadora del 911 y a la rápida intervención de efectivos de la Patrulla Preventiva, fue estabilizada y trasladada junto a su madre a un centro de salud para su atención”, informó la fuerza a través de sus redes sociales.