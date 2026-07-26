Estudiantes vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
37´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.
36´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.
34´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Francisco Jesús Rey.
34´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!
Disparo de Santiago Misael Núñez y el remate se va afuera.
33´ Córner para Estudiantes
Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.
30´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Anibal Valdez fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.
30´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Fedorco fue bloqueado por Mikel Jesús Amondarain.
30´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Matías Ezequiel Abaldo Menyou.
28´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!
Disparo de Joaquín Tobio Burgos y el remate se va afuera.
18´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Matías Ezequiel Abaldo Menyou.
15´ Fuera de juego en Estudiantes
Posición adelantada de Guido Marcelo Carrillo.
13´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Matías Ezequiel Abaldo Menyou.
12´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Ezequiel Abaldo Menyou fue bloqueado por Santiago Misael Núñez.
12´ Saque de arco para Estudiantes
Desde el fondo la pone en juego Néstor Fernando Muslera Micol.
11´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Leonardo Godoy y el remate se va afuera.
9´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Joaquín Tobio Burgos.
9´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano José Gutiérrez Jara.
4´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Santiago Misael Núñez.
4´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
4´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Independiente?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Independiente por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.