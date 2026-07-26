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Estudiantes vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes de La Plata vs Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Estudiantes de La Plata vs Independiente por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Estudiantes y Independiente por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Estudiantes vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

37´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.

36´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.

34´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Francisco Jesús Rey.

34´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Santiago Misael Núñez y el remate se va afuera.

33´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

30´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Anibal Valdez fue bloqueado por Néstor Fernando Muslera Micol.

30´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Manuel Fedorco fue bloqueado por Mikel Jesús Amondarain.

30´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ezequiel Abaldo Menyou.

28´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Joaquín Tobio Burgos y el remate se va afuera.

18´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Matías Ezequiel Abaldo Menyou.

15´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Guido Marcelo Carrillo.

13´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ezequiel Abaldo Menyou.

12´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Ezequiel Abaldo Menyou fue bloqueado por Santiago Misael Núñez.

12´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Néstor Fernando Muslera Micol.

11´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Leonardo Godoy y el remate se va afuera.

9´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Joaquín Tobio Burgos.

9´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano José Gutiérrez Jara.

4´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Ávalos Stumpfs fue bloqueado por Santiago Misael Núñez.

4´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

4´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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