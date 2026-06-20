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Javier Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario

El presidente regresa a la provincia de Santa Fe junto a su gran parte de Gabinete. Victoria Villarruel también dará el presente, pero estará junto a los funcionarios de la provincia de Santa Fe, en una segunda línea.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en el Monumento a la Bandera de Rosario.
Javier Milei en el Monumento a la Bandera de Rosario. Foto: NA
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Javier Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario que se producirá este sábado a las 10 con gran parte de su Gabinete.

Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel se moverá por carriles propios y volverá a exponer la fractura que atraviesa la cúpula libertaria con su presencia, pese a que no fue invitada por Presidencia, ya que se ubicará junto a los funcionarios de la provincia de Santa Fe, en una segunda línea.

Victoria Villarruel y Javier Milei. Foto: Reuters
Victoria Villarruel y Javier Milei. Foto: Reuters

Desde hace años, la relación entre ambos atraviesa un momento pésimo y los contactos institucionales son prácticamente inexistentes.

En esta ocasión, la titular del Senado avanzó un casillero y decidió confirmar, desde sus redes sociales, que estará en la ceremonia pese a no haber sido invitada de manera formal. La dirigente dijo que “Rosario es su segunda casa” y que nunca dudó en formar parte de la jornada.

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“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, señaló la funcionaria a través de un mensaje en su cuenta de X.

En el gobierno de Santa Fe indicaron que Maximiliano Pullaro, anfitrión, no cursó invitación pero que eso no impide, por una cuestión protocolar, que la dirigente esté en la ceremonia si lo desea.

Javier Milei en el acto del día de la Bandera en Rosario. Foto: NA.
Javier Milei en el acto del día de la Bandera en Rosario. Foto: NA.

Por otro lado, desde la gestión del radical confirmaron que habrá un fuerte despliegue de seguridad ante la decisión de la CGT Rosario y ATE de encarar protestas en repudio a la presencia de Milei. Precisamente, habrá 350 efectivos de seguridad repartidos en tres anillos para asegurar que el economista y las autoridades no pasen sobresaltos.

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La convocatoria para el acto del 20 de junio incluye ministros, secretarios, funcionarios de primera línea y referentes parlamentarios del oficialismo.

Martín Menem y Santiago Caputo Foto: -

La presencia de Santiago Caputo en el acto por el Día de la Bandera puede leerse internamente. El asesor presidencial atraviesa varias semanas de fricciones con el karinismo y el sector de los Menem por la conducción de la estrategia digital, la construcción territorial y las versiones sobre un eventual proyecto político propio. Desde la Casa Rosada intentan ahora descomprimir el conflicto y prevenir nuevos enfrentamientos públicos. La imagen en Rosario apuntaría a fortalecer la percepción de que el asesor continúa integrado al núcleo del poder presidencial.

Martín Menem participará también del acto según fuentes del oficialismo aunque al momento se encuentra de viaje por Israel. Buscan proyectar con su presencia un mensaje de unidad. Por su parte, Patricia Bullrich confirmó asistencia a la reunión luego de que tense su vínculo con la Rosada por el pliego de María Verónica Michelli.

Día de la BanderaJavier MileiRosario
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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