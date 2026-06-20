Manuel Belgrano no fue solo militar: las profesiones menos conocidas del creador de la bandera

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Cuando se nombra a Manuel Belgrano, la mayoría piensa de inmediato en la bandera argentina y en su papel en la independencia. Pero reducir su figura a ese símbolo es quedarse con apenas una parte de una vida extraordinaria. Antes de convertirse en uno de los protagonistas más influyentes de la historia rioplatense, Belgrano tuvo una formación intelectual amplísima y ocupó roles muy diversos, varios de ellos poco recordados hoy. Su recorrido combina estudio, pensamiento económico, periodismo, función pública, diplomacia y acción militar.

Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, en una familia con buena posición económica y fuerte valoración por la educación. Su padre, Domingo Belgrano y Peri, era un comerciante de origen genovés, y eso explica en parte por qué desde joven estuvo en contacto con el mundo del comercio y de las ideas sobre el desarrollo económico. En su etapa inicial estudió en el Real Colegio de San Carlos, donde cursó latín y filosofía, una base que más tarde le daría herramientas para desenvolverse en el derecho, la administración y el debate político.

El dato que muchos desconocen: Belgrano fue abogado antes que prócer militar

A los 16 años viajó a España para continuar su formación. Allí estudió en la Universidad de Salamanca y completó su preparación jurídica en Valladolid, donde se graduó como abogado en 1793. Durante esos años no solo se concentró en el derecho: también profundizó en economía política, derecho público y en las nuevas ideas de la Ilustración, en una Europa sacudida por debates sobre libertad, progreso y reformas. Ese cruce entre formación jurídica y pensamiento económico marcaría toda su vida pública.

Lo interesante es que Belgrano no volvió al Río de la Plata como un profesional tradicional. Regresó con la convicción de que las colonias no podían prosperar si no impulsaban la agricultura, la industria, el comercio y la educación. Por eso, en 1794, fue nombrado secretario del Real Consulado de Buenos Aires, un cargo clave desde el cual intentó modernizar la economía regional. Desde allí redactó memorias e informes en los que proponía fomentar la producción local y crear condiciones para un desarrollo más equilibrado.

Manuel Belgrano economista: el costado más moderno del creador de la bandera

Si hoy se habla de Belgrano como uno de los primeros pensadores económicos del Río de la Plata, no es por casualidad. En sus escritos del Consulado defendió que el progreso de un territorio debía apoyarse en tres pilares:“fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio”. Esa idea aparece con claridad en su famosa memoria de 1796, considerada uno de los textos más importantes de su pensamiento económico. Además, su mirada no era abstracta: pensaba la economía junto con la educación técnica, el trabajo y la necesidad de aprovechar los recursos propios del territorio.

Ese perfil reformista también se expresó en iniciativas concretas. La cronología histórica sobre su vida recuerda que impulsó la Escuela de Náutica y la Escuela de Dibujo en 1799, dos proyectos ligados a la capacitación y al desarrollo productivo. En otras palabras, Belgrano no imaginaba un país fuerte solo desde la política o la guerra: lo imaginaba con formación, oficios, comercio y conocimiento aplicado. Esa faceta lo muestra mucho más cercano a un planificador del futuro que a una figura encerrada únicamente en la épica militar.

El Belgrano periodista que usó la palabra como herramienta de cambio

Otra profesión poco recordada de Manuel Belgrano es la de periodista. Participó del Telégrafo Mercantil y luego dirigió el Correo de Comercio, que apareció por primera vez el 3 de marzo de 1810. Allí publicó textos sobre agricultura, estadística, industria, comercio y educación, demostrando que entendía a la prensa como una herramienta para difundir ideas, formar opinión y educar a la sociedad. No escribía solo para informar: escribía para transformar.

Esto permite entender por qué su figura sigue resultando tan actual. Belgrano fue uno de esos hombres que combinaron pluma y acción. Era capaz de redactar textos sobre economía y, al mismo tiempo, comprometerse con la vida pública en uno de los momentos más críticos del proceso revolucionario. Su papel como divulgador fue central porque ayudó a instalar ideas nuevas en una sociedad todavía dominada por estructuras coloniales.

Cómo Belgrano pasó de intelectual y funcionario a militar y líder revolucionario

Tras la Revolución de Mayo de 1810, Belgrano asumió un papel cada vez más activo en la política y en la guerra, a pesar de no haber tenido una formación castrense tradicional. Fue vocal de la Primera Junta y luego quedó al frente de campañas militares decisivas. Su nombre quedó unido al Éxodo Jujeño y a las victorias de Tucumán (1812) y Salta (1813), episodios que consolidaron su prestigio como conductor.

En medio de ese escenario también dejó su huella en la construcción simbólica del país: la bandera argentina fue enarbolada por primera vez en Rosario el 27 de febrero de 1812. Sin embargo, aún en esa etapa militar, Belgrano no abandonó del todo su perfil de pensador. Siguió preocupado por la educación y llegó a destinar premios obtenidos por sus triunfos a la fundación de escuelas en el norte del país, una decisión que revela de qué manera entendía el verdadero sentido del servicio público.

Diplomático, visionario y figura clave del Estado en formación

Belgrano también fue diplomático. Entre 1814 y 1815 realizó una misión en Europa para buscar respaldo político a la causa revolucionaria. Más tarde, en el Congreso de 1816, participó de debates de enorme trascendencia y hasta presentó la conocida propuesta de una monarquía constitucional con raíz incaica, señal de que pensaba el orden político con una mirada amplia, original y americana. Ese dato histórico suele sorprender porque muestra a un Belgrano menos escolar y mucho más complejo.

Su final contrasta con la magnitud de su legado. Belgrano murió el 20 de junio de 1820, en un contexto de pobreza y enfermedad, después de haber dedicado su vida a un proyecto colectivo mucho más grande que su propia biografía. Por eso, cuando se pregunta cuáles fueron sus profesiones, la respuesta correcta no es una sola. Belgrano fue abogado, economista, periodista, funcionario, diplomático y militar. Pero, sobre todo, fue un hombre que pensó la patria desde múltiples frentes y dejó una obra que todavía sigue interpelando al presente.