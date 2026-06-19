Manuel Belgrano: los datos históricos que pocos recuerdan del creador de la bandera

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Cada 20 de junio, la Argentina conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, fallecido ese día en 1820. Sin embargo, reducir su legado a la creación de un símbolo patrio sería quedarse con apenas una parte de una vida intensa, marcada por la política, la guerra, la educación y una visión moderna del país. Belgrano no solo fue el hombre que imaginó una bandera propia: también fue uno de los pensadores más audaces del proceso independentista.

Belgrano fue mucho más que un militar: era un intelectual reformista

Nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, Belgrano estudió en el Real Colegio de San Carlos y luego continuó su formación en España, donde se graduó en leyes. Su paso por Europa lo puso en contacto con las ideas de la Ilustración y con corrientes económicas que defendían la producción, la educación y el progreso material de los pueblos. Cuando volvió al Río de la Plata y asumió como secretario del Consulado de Buenos Aires, intentó aplicar esas ideas en un contexto todavía colonial y profundamente conservador.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

Desde ese cargo, Belgrano insistió en algo que hoy todavía suena moderno: sin educación, sin industria y sin desarrollo agrícola, no había futuro posible. En sus memorias y escritos económicos defendió la necesidad de fomentar la agricultura, proteger la industria local y mejorar la enseñanza. Su preocupación por la educación no fue retórica: promovió escuelas, formación técnica y una mirada de largo plazo sobre el desarrollo nacional.

La bandera nació en un momento crítico de la guerra

La creación de la bandera no fue un gesto aislado ni ceremonial: surgió en un contexto militar urgente. A comienzos de 1812, Belgrano fue enviado a Rosario para reforzar la defensa sobre el río Paraná frente a la amenaza española. Allí impulsó primero el uso de la escarapela blanca y celeste y, pocos días después, decidió que era necesario enarbolar una bandera propia para distinguir con claridad a las fuerzas patriotas. En un oficio oficial comunicó que, “siendo preciso enarbolar bandera”, la había mandado hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional.

La primera vez que flameó fue el 27 de febrero de 1812, en Rosario, a orillas del Paraná. Ese hecho no solo tuvo valor simbólico: representó una señal política fuerte en medio de una revolución que todavía no había declarado formalmente la independencia. De hecho, la decisión generó tensiones con el gobierno de entonces, que consideraba prematuro exhibir una insignia propia. Aun así, la bandera creada por Belgrano terminó convirtiéndose en uno de los emblemas más perdurables del país.

El prócer de la bandera también lideró campañas decisivas

Aunque no había tenido una formación militar profesional clásica, Belgrano ocupó un lugar central en la guerra por la emancipación. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas, fue vocal de la Primera Junta en 1810 y más tarde encabezó campañas militares decisivas. Entre sus acciones más recordadas figuran el Éxodo Jujeño y las victorias en las batallas de Tucumán y Salta, que fortalecieron a la causa revolucionaria en uno de sus momentos más delicados.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

La figura de Belgrano suele quedar asociada a los triunfos, pero su trayectoria también tuvo derrotas, retrocesos y sacrificios personales. Justamente ahí reside parte de su dimensión histórica: fue un dirigente que asumió responsabilidades enormes en tiempos inciertos y que sostuvo una ética pública poco común. Por eso, más que el éxito militar puro, la tradición argentina rescata en él su ejemplo moral, su austeridad y su compromiso con una idea de patria que aún estaba en construcción.

Su legado en educación fue tan importante como sus batallas

Uno de los episodios que mejor revela su escala humana ocurrió después de la victoria de Salta. Belgrano recibió un premio de 40.000 pesos, una suma considerable para la época, y pidió que ese dinero se destinara a la fundación de cuatro escuelas de primeras letras en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El documento de esa solicitud y su aprobación se conserva en el Archivo General de la Nación, y retrata con claridad una convicción profunda: la independencia no podía consolidarse sin educación.

Ese aspecto suele quedar en segundo plano frente a la épica de la bandera, pero resulta central para entenderlo. Belgrano fue uno de los dirigentes que pensó la revolución no solo como ruptura política con España, sino también como transformación social y cultural. Para él, enseñar, producir y organizar el comercio interno eran tareas inseparables de la libertad.

El Congreso de Tucumán consolidó su símbolo y la historia preservó sus huellas

La bandera creada por Belgrano en 1812 fue oficialmente consagrada por el Congreso de Tucumán en 1816 con los colores celeste y blanco, y luego ratificada en 1818, cuando se fijó la versión oficial con el sol para determinados usos. Es decir, el símbolo que nació en la urgencia de la guerra terminó convertido en distintivo formal de una nación que recién empezaba a reconocerse como tal.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

Con el paso del tiempo, además, sobrevivieron huellas materiales de esa historia. Entre ellas se destaca la Bandera de Macha, resguardada por el Museo Histórico Nacional, una de las piezas más antiguas vinculadas al ejército de Belgrano. Fue hallada en Bolivia junto con otra bandera y todavía hoy forma parte del debate histórico sobre los primeros diseños y usos de la enseña patria en tiempos de guerra.

Por qué Belgrano sigue siendo una figura actual

Belgrano murió el 20 de junio de 1820, y esa fecha fue elegida décadas después para instituir el Día de la Bandera. La ley nacional que fijó la conmemoración fue sancionada en 1938, consolidando una tradición cívica que hoy forma parte de la identidad argentina. Pero su vigencia no depende solo del calendario escolar ni del acto oficial: sigue interpelando porque encarna una combinación poco frecuente de ideas, acción, coraje y sentido público.

Recordarlo solo como “el creador de la bandera” es, en parte, hacerle justicia; pero también es quedarse corto. Belgrano fue abogado, economista, periodista, educador, funcionario, militar y revolucionario. Fue un hombre que pensó un país posible antes de que ese país existiera del todo. Y quizás por eso, más de dos siglos después, su figura todavía flamea con fuerza propia en la memoria argentina.