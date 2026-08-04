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Detuvieron al suegro de Carlos Palacios por narcotráfico: investigan si el jugador de Boca está implicado

Sebastián Soto Guerra es señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal “Los Pájaros de La Legua”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Detuvieron al suegro de Carlos Palacios por narcotráfico.
Detuvieron al suegro de Carlos Palacios por narcotráfico.
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Sebastián Soto Guerra, suegro del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios y señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal “Los Pájaros de La Legua”, fue detenido en Santiago de Chile con aproximadamente 70 kilos de cocaína incautados en dos domicilios de La Florida.

El procedimiento formó parte de una investigación sobre una banda dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de drogas en distintos sectores de la capital chilena.

Además, se confirmo que Guerra se desplazaba en un automóvil registrado a nombre del futbolista de Boca, mientras se llevaba a cabo un operativo realizado por la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Durante las diligencias, las autoridades secuestraron sustancias ilícitas, armas, dinero en efectivo y el vehículo perteneciente al mediocampista, que era utilizado por su suegro para transportar droga.

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Por otro lado, los investigadores allanaron una vivienda vinculada al entorno familiar de Palacios, donde también encontraron drogas y dos armas de fuego. La Fiscalía analiza ahora por qué los bienes relacionados con el futbolista quedaron a disposición del acusado.

Soto Guerra, de 33 años, era uno de los principales objetivos de la investigación y fue señalado como un integrante relevante de “Los Pájaros”, una organización con presencia en el sector de La Legua.

Carlos Palacios. Foto: X @BocaJrsOficial
Detuvieron al suegro de Carlos Palacios por narcotráfico. Foto: X @BocaJrsOficial

Por qué investigan a Carlos Palacios

La aparición del automóvil de Palacios y de una propiedad relacionada con su círculo cercano llevó a los investigadores a profundizar el análisis patrimonial y financiero para determinar si el futbolista conocía el uso que se hacía de esos bienes.

Cabe señalar que por el momento, Palacios no fue detenido, imputado ni formalizado, y tampoco existe evidencia pública que lo vincule directamente con las drogas incautadas o con las actividades de la organización.

En tanto, las autoridades buscarán establecer cómo llegó el automóvil a manos de Soto Guerra y si el jugador tenía conocimiento de los movimientos realizados por su suegro.

Palacios permanece en la Argentina junto al plantel de Boca y hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre el procedimiento desarrollado en Chile.

Boca JuniorsCarlos PalaciosNarcotráfico
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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