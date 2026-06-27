Homenaje a Roberto García en Canal 26: este domingo se emitirá un programa especial de “La Mirada”

Roberto García. Foto: Canal 26.

Canal 26 vestirá su pantalla de gala este domingo 28 de junio a partir de las 21 para rendir un profundo homenaje a Roberto García, quien murió el pasado 20 de junio y conmovió profundamente al mundo de la televisión. Se emitirá una edición especial de La Mirada, el emblemático ciclo que lideró durante años, concebido para repasar su trayectoria a través de una noche que promete estar cargada de emoción, anécdotas y reconocimiento a su rigurosa labor profesional.

La conducción de este programa homenaje estará a cargo del periodista Javier García, quien guiará una velada pensada para entrelazar el análisis, el respeto y el afecto de quienes compartieron redacciones y estudios de televisión con el recordado conductor. El envío se propone como un espacio de memoria viva para recordar la agudeza intelectual y el estilo inconfundible que caracterizaron a García a lo largo de décadas de vigencia en la prensa nacional.

El homenaje contará con una mesa de debate y reflexión integrada por algunos de los analistas e historiadores más relevantes, quienes dialogarán en vivo en el piso del canal: se trata de Carlos Pagni, Juan Bautista “Tata” Yofre e Ignacio Zuleta.

Video: Canal 26.

Además de la fuerte presencia de los invitados en el estudio central, la fisonomía del programa especial incluirá la participación de otros tantos periodistas y colegas de diversos medios, quienes formarán parte de la emisión de manera grabada. A través de testimonios y saludos enviados especialmente para la ocasión, los profesionales evocarán la generosidad y el magisterio de Roberto García, consolidando un documento audiovisual definitivo sobre su huella en los medios de comunicación.