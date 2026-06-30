Asume Diego Santilli: los principales desafíos en su nuevo rol como Jefe de Gabinete

Diego Santilli asume como Jefe de Gabinete. Foto: NA

Diego Santilli asume este martes a las 17:30 horas como Jefe de Gabinete de la República Argentina con la toma de juramento que le hará el presidente Javier Milei, marcando el fin de la era Adorni en este rol político.

El respaldo clave con el que cuenta el “Colo” Santilli proviene de dos frentes: la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo a la vez, cosa poco habitual que le da una oportunidad histórica para desarrollar una buena gestión y convertirse en un atractivo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

El "Colo" Santilli cuenta con el apoyo de Karina Milei y Santiago Caputo. Foto: NA

Qué dijo Diego Santilli

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, declaró vía X.

El primer mensaje de Santilli como jefe de Gabinete. Foto: Captura X

Varias fuentes oficiales aseguran que el anhelo del hombre del PRO es avanzar en su armado electoral aunque, por el momento, se mantiene en segundo plano y toma el liderazgo la gestión y el proyecto colectivo.

¿Cuáles son los desafíos de Santilli como Jefe de Gabinete?

En cuanto a sus desafíos en el corto plazo, hay varios de relevancia. En principio, debe acelerar el trabajo de una jefatura de Gabinete paralizada en los últimos meses y con críticas de carácter interno, de varios ministerios, por falta de resolución de temas propios del trabajo diario.

Según fuentes de Casa Rosada, Santilli instalará su impronta desde el vamos. En el oficialismo, aseguran que “El Colo” apostará a la eficiencia total y terminará con “prácticas de la casta”.