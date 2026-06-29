Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión: los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli. Foto: NA

El desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete llega con el propósito de aceitar el vínculo con los gobernadores, pero también con los legisladores aliados para la sanción de reformas que diseñó el presidente Javier Milei.

“Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político”, fue la explicación que dio el libertario para explicar el nombramiento del exlegislador del PRO.

El funcionario deberá imprimirle dinamismo a la diaria y potenciar las negociaciones con el arco político para consolidar las aspiraciones del Poder Ejecutivo.

Diego Santilli. Foto: NA

Desde el entorno del ex ministro del Interior aseguran que continuará con sus visitas a las provincias e intensificará los contactos con los aliados. Incluso, desde el PRO, hay quienes hablan de un potencial apalancamiento para mejorar el vínculo entre el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró la designación de “El Colo”, y el presidente Javier Milei.

Este lunes, el flamante jefe de Gabinete recibirá a su antecesor para ordenar la transición y se espera que el próximo martes jure formalmente en el Salón Blanco de Casa Rosada. Asimismo, el miércoles a las 9.30 escoltará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Santilli se ajusta a la impronta conciliadora que la administración libertaria busca darle a esta etapa de la gestión. Su nombramiento llegó tras la designación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y la de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa.

El primer mensaje de Santilli como jefe de Gabinete

Tras el anuncio, Santilli también utilizó sus redes sociales para dar sus primeras palabras en el cargo. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, señaló.

Y agregó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

El primer mensaje de Santilli como jefe de Gabinete. Foto: Captura X

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, cerró.