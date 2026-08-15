Quién es Jadson Viera, el técnico elegido por Independiente para suceder a Gustavo Quinteros

Jadson Viera. Foto: X

Jadson Viera se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente, luego de la salida de Gustavo Quinteros tras la goleada 4 a 0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

El entrenador de 45 años fue ofrecido y se impuso en la carrera a entrenadores de renombre y con cierta espalda en el club de Avellaneda como Omar De Felippe y Ruben Darío Insúa.

El entrenador firmó por un año y estará a cargo del equipo en lo que resta del 2026. Sin embargo, teniendo en cuenta las cercanas elecciones en el Diablo, su contrato podría ser interrumpido en diciembre en caso de que la nueva dirigencia opte por un cambio de timón.

Jadson Viera. Foto: X

Viera se encontraba sin club después de haber dirigido a Nacional de Montevideo entre octubre de 2025 y marzo de este año y, si bien su paso por este equipo fue corto, tuvo un logro importante: se consagró en el Campeonato Uruguayo 2025, luego de asumir sobre el cierre de aquella temporada y conducir al equipo en la definición del título.

En total dirigió 12 partidos oficiales en Nacional, con cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas, hasta que el mal comienzo de la temporada 2026 provocó su salida en marzo.

Antes había construido buena parte de su prestigio como entrenador en Boston River, equipo al que condujo desde finales de 2023 hasta octubre de 2025 y con el que logró clasificaciones internacionales y una campaña que lo posicionó entre los técnicos jóvenes más considerados del fútbol uruguayo.

Jadson Viera. Foto: X

Viera también conoce el fútbol argentino, ya que, como futbolista integró el plantel de Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del conjunto que salió campeón del Torneo Apertura 2007, mientras que posteriormente inició su carrera como ayudante de Alexander Medina.

Junto a Medina trabajó en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez, antes de iniciar su recorrido como entrenador principal.

Incluso existe un antecedente reciente frente al propio Independiente: Viera enfrentó al Rojo cuando dirigía a Boston River en la Copa Sudamericana 2025 y en aquella oportunidad había destacado públicamente la historia y la jerarquía del conjunto de Avellaneda.