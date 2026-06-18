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Victoria Villarruel viajará a Rosario para el acto del Día de la Bandera pese a no haber sido invitada por el Gobierno

La vicepresidenta de la Nación lo confirmó a través de sus redes sociales en medio de la visible interna con Javier Milei.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei confirmó a Victoria Villarruel como su candidata a vicepresidenta. Foto: NA.
Javier Milei confirmó a Victoria Villarruel como su candidata a vicepresidenta. Foto: NA.
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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ratificó públicamente que este sábado 20 de junio asistirá a la ciudad de Rosario para participar de las conmemoraciones por el Día de la Bandera. La decisión de la titular del Senado expuso un nuevo foco de conflicto en la cúpula del Gobierno, debido a que la funcionaria adoptó la decisión de viajar de forma independiente tras haber sido excluida de la comitiva del acto oficial que encabezará el presidente Javier Milei.

La confirmación del viaje institucional lo confirmó la propia vicepresidenta a través de sus redes sociales oficiales tras conocerse el cronograma oficial de la Casa Rosada “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, expresó luego del mensaje de un usuario de Twitter que le preguntó si pensaba asistir al evento.

El desplazamiento de Villarruel a la seccional del Monumento Nacional a la Bandera abrirá un escenario de incomodidad política con la delegación del presidente, cuyo inicio de actividades se pautó para las 10 de la mañana. Fuentes cercanas al armado del evento confirmaron que no recibió ninguna convocatoria formal para integrarse a la comitiva presidencial destinada al acto central por el fallecimiento del general Manuel Belgrano.

El distanciamiento de las agendas protocolares repitió el esquema de tensiones de la misma festividad patria durante el período 2025, oportunidad en la que la presidenta de la Cámara de Senadores también optó por trasladarse a Rosario de forma autónoma. En aquella ocasión, Milei prefirió centralizar su agenda pública mediante una ceremonia exclusiva en la Ciudad de Buenos Aires profundizando una dinámica de actos divididos.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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