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Chau al Ministerio del Interior: por qué el Gobierno lo eliminó y qué dice el DNU firmado por Milei en el Boletín Oficial

Diego Santilli asumió como el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, abandonó su cargo como ministro del Interior y Javier Milei firmó un DNU para eliminar el área este viernes 3 de julio. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete.
El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba
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El Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio del Interior a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, publicado en el Boletín Oficial este viernes 3 de julio. En el documento firmado por el presidente Javier Milei se detalló por qué tomaron esta decisión con el área que comandó Diego Santilli hasta que asumió la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.

El Gobierno eliminó el Ministerio del interior tras la asunción de Santilli como nuevo jefe de Gabinete: los motivos

El traslado de las funciones del Ministerio del Interior ahora pasarán a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores. “Por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”, precisó el texto en el DNU del Boletín Oficial.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior. Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”, señaló el escrito.

Javier Milei y Diego Santilli
El presidente y el flamante jefe de Gabinete se abrazaron en la jura realizada en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Según el texto firmado por Milei, el jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y los Ministerios serán los siguientes:

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  • Relaciones Exteriores
  • Comercio Internacional y Culto
  • Defensa
  • Economía
  • Justicia
  • Seguridad Nacional
  • Salud
  • Capital Humano
  • Desregulación y Transformación del Estado

Además, las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por cinco Secretarías: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; y Comunicación, Medios y Cultura.

En paralelo, se le aceptó la renuncia al licenciado Guillermo Ignacio Devitt al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros” por medio del Decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y Diego Santilli.

El área en la que estará a cargo Devitto mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas, mientras que además quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, a través del Decreto 575/2026, se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Adrián Ravier junto a Javier Milei.
Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

Según se informó, esta vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

Sumado a eso, en el Decreto 573/2026 se le aceptó la renuncia a Fabián Horacio Fernández al cargo de Secretariado de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó como “Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y oficializaron a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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