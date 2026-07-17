Qué pasará con el Dibu Martínez después del Mundial 2026: la confesión del arquero de la Selección Argentina que sorprendió a todos

El arquero de la Selección Argentina lanzó una confesión inesperada sobre su futuro antes de que comience el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Este domingo 19 de julio, Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará coronarse como bicampeón, hazaña que una Selección no logra desde hace 64 años -la última vez fue para Brasil en la Copa del Mundo de Chile 1962- Y mientras el Seleccionado Nacional ya se encuentra entrenando para el épico partido que tendrá lugar en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, los hinchas argentinos recordaron qué dijo Emiliano “Dibu” Martínez en caso de salir bicampeón

El arquero del Aston Villa de Inglaterra reflexionó sobre la posibilidad de obtener nuevamente la Copa y qué haría él con su carrera después de ese triunfo, algo que generó asombro en los argentinos. El Dibu señaló que de ser bicampeón “se retira” del fútbol. La declaración la hizo durante una charla con sus compañeros de equipo Alexis McAllister, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Dibu Martínez con sus compañeros del Seleccionado Nacional. Foto: AFA

Se trató de una charla distendida, organizada por AFA Estudio, con motivo del aniversario número dos del Mundial de Qatar 2022, en el que la Argentina terminó como Campeona del Mundo, añadiendo así una tercera estrella a la camiseta nacional.

Durante la conversación, los jugadores recordaron los mejores momentos del torneo internacional y hacia el final analizaron sobre lo que podría pasar en el próximo Mundial. Ante la mirada atenta de sus compañeros, el Dibu Martínez sentenció: ¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Que sea Bicampeón. Yo ahí me retiro. Te lo prometo hoy que me retiro, lo digo entre todos. Me retiro después de ese mundial".

Dibu Martínez habló de lo que pasaría si gana una segunda Copa. Video: AFA

Sin embargo, sus compañeros respondieron con risas y le dijeron que lo hacía “porque ya estaba viejo”. Pero Dibu lo negó y remarcó: “No, acabo de cumplir 32 años. El próximo mundial lo juego con 33. Un pendejo. Empecé a jugar a los 30, listo me retiro a los 33″.

Qué dijo Dibu Martínez sobre la victoria contra Inglaterra

Luego del agónico triunfo de la Argentina ante Inglaterra el pasado miércoles 15 de julio por 2 a 1, el arquero destacó la labor de todo el equipo en campo de juego. “Jugamos como se hace en una semifinal, con el cuchillo entre los dientes”, manifestó.

Además, Martínez sostuvo que tanto él como sus compañeros sabía que se trataba de un “partido especial para la gente” y agregó: “Ahora nos queda disfrutar”.

El arquero del Seleccionado Nacional tras la victoria contra Inglaterra en semifinales. Foto: IMAGO/Brazil Photo Press via Reu

A su vez, se refirió a la expectativa por jugar una final por segunda vez consecutiva. “Es muy difícil ser campeón del mundo, es casi imposible, y volver a estar en una final del mundo es meritorio", reflexionó. “Es para todo el país, para toda mi familia, para todos mis compañeros”, finalizó.

Argentina vs. España: cuándo se juega la final del Mundial 2026

La tan ansiada final del mundo se jugará este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16:00h (hora Argentina). Además, se confirmó la presencia de una gran cantidad de músicos que darán shows antes y en el medio tiempo del partido.

Shakira será una de las encargadas del show del entretiempo de la final del mundo. Foto: REUTERS

En la apertura, los hinchas podrán disfrutar de Robbie Williams, Post Malone, Laura Pausini, Jennifer Hudson y Nicole Scherzinger. En tanto, el espectáculo del entretiempo estará a cargo nada menos que de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.