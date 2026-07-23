Crimen en Córdoba: mató a una anciana, escapó a Buenos Aires y cayó detenida días después en Retiro

Detuvieron en Retiro a una mujer que era buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad.

Una mujer de 22 años fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Retiro, acusada de ser la autora del asesinato de una mujer de 83 años ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento fue realizado en las últimas horas por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en coordinación con la Policía de Córdoba, luego de una investigación que permitió establecer que la sospechosa había escapado a Buenos Aires tras el asesinato de María Cristina Trejo, una jubilada que vivía sola en su casa de Ameghino Sur y era reconocida por colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

Detuvieron en Retiro a una mujer que era buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba. Video: Policía de la Ciudad.

Cómo fue la investigación

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, Turno 3 de Córdoba, determinó que la joven abandonó la provincia pocas horas después del asesinato. A través del seguimiento de sus publicaciones en redes sociales, los investigadores detectaron que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, donde había compartido imágenes tomadas en distintos puntos, entre ellos la zona de Armenia y Nicaragua, en Palermo.

Detuvieron en Retiro a una mujer que era buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad.

Con esa información, los agentes desplegaron un operativo en distintos sectores de la Capital. Una comisión se dirigió a Palermo y otra a la zona de Paraguay y Esmeralda, donde la sospechosa había alquilado una habitación de manera temporal, aparentemente con la intención de cambiar de alojamiento con frecuencia para evitar ser localizada. Finalmente, la mujer fue identificada y detenida cuando caminaba por Paraguay al 700, en Retiro.

Detuvieron en Retiro a una mujer que era buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un teléfono celular, una tablet y dinero en efectivo: seis dólares estadounidenses y billetes de distintas monedas extranjeras, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

La detención fue convalidada por el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del juez Alejandro Litvack, con intervención de la Secretaría del Dr. Ibáñez. La acusada quedó alojada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, a la espera de que la Justicia de Córdoba solicite su traslado para continuar con el proceso judicial.

Detuvieron en Retiro a una mujer que era buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad.

Desbarataron un búnker en Villa Lugano y hay tres mujeres detenidas con antecedentes

La Policía de la Ciudad desarticuló un búnker de venta de drogas en el Barrio 15, en Villa Lugano, y detuvo a tres mujeres acusadas de comercializar estupefacientes. Entre las arrestadas hay una ciudadana chilena y otra que ya registraba tres antecedentes por el mismo delito.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación IV, quienes durante recorridas de prevención detectaron una presunta transacción de drogas en la puerta de una vivienda del barrio.

Allanamiento en Villa Lugano. Video: Policía de la Ciudad

Al intentar identificar al comprador, el hombre trató de escapar, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. En ese momento, una de las mujeres ingresó rápidamente a la vivienda. Además, a través de una ventana, los policías observaron que las mujeres intentaban esconder una bolsa con droga, por lo que la Unidad de Flagrancia Sur autorizó el ingreso al inmueble.

Durante el allanamiento fueron detenidas las tres sospechosas y se secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con tusi, cuatro teléfonos celulares y tres balanzas de precisión.

Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

Además, en un pasillo lindero a la vivienda, los efectivos hallaron parte del dinero y de los estupefacientes que las acusadas habían intentado descartar antes del ingreso de la Policía.