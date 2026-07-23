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Las 3 plantas que resisten las bajas temperaturas, llenan el jardín de flores y ayudan a ahuyentar insectos

Estas especies soportaron el frío, llenaron de color el jardín y, además, mantuvieron alejadas a las plagas de forma natural.

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Las 3 plantas que resisten las bajas temperaturas, llenan el jardín de flores y ayudan a ahuyentar insectos (Foto Gemini)
Las 3 plantas que resisten las bajas temperaturas, llenan el jardín de flores y ayudan a ahuyentar insectos (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Hay especies que no solo resistieron las bajas temperaturas, sino que también siguieron floreciendo y ofrecieron un beneficio extra: ayudaron a mantener alejados a los insectos gracias a su aroma y propiedades naturales.

Para quienes buscan un espacio verde atractivo durante los meses fríos y sin grandes exigencias de cuidado, estas plantas resistentes se convirtieron en aliadas clave. Algunas variedades soportaron heladas moderadas y continuaron mostrando flores cuando otras especies permanecieron inactivas.

Lavanda: color y perfume que espantó a los insectos

La lavanda fue una de las favoritas de jardineros y aficionados por su capacidad para tolerar el frío y el riego escaso. Una vez establecida, soportó condiciones adversas y regaló flores violetas durante buena parte del año.

Su aroma característico resultó agradable para las personas, pero poco atractivo para mosquitos, polillas y otros insectos. Además, requirió poco mantenimiento y resistió heladas moderadas, lo que la hizo ideal para quienes no pueden dedicarle mucho tiempo al jardín.

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Caléndula: flores vibrantes y control natural de plagas

La caléndula también se destacó en invierno. Sus flores amarillas y anaranjadas aportaron color incluso en los días más grises y se mantuvieron durante largos períodos.

Muchos la eligieron no solo por su valor ornamental, sino porque ayudó a reducir la presencia de plagas como pulgones y mosca blanca, sobre todo cuando se combinó con otras especies en canteros o huertas. Su fácil cultivo en macetas y jardines la volvió una opción práctica y efectiva.

Romero: resistencia, aroma y múltiples usos

El romero, conocido por su uso en la cocina, también se lució en el jardín. Esta planta soportó el frío y produjo pequeñas flores azuladas o lilas en distintas épocas del año.

Su intenso aroma fue uno de sus principales atractivos y, según especialistas, ayudó a mantener alejados a varios insectos. Además, necesitó pocos cuidados y pudo aprovecharse tanto en el jardín como en la cocina.

El romero, mucho más que una hierba medicinal Foto: Unsplash

Consejos para cuidar estas plantas en los meses fríos

Aunque la lavanda, la caléndula y el romero demostraron ser resistentes, algunos cuidados simples ayudaron a mantenerlas saludables durante todo el invierno. Los especialistas recomendaron evitar el exceso de riego, ya que el suelo húmedo y las bajas temperaturas pueden dañar las raíces.

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