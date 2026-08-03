La batalla más escalofriante de la Segunda Guerra Mundial tuvo a cocodrilos gigantes como protagonistas

La masacre de la Isla Ramree Foto: Pictures From History

La isla Ramree, ubicada frente a la costa oeste de la actual Myanmar, entonces Birmania británica, fue escenario de una operación clave durante la campaña aliada en el sudeste asiático. En enero de 1945, las fuerzas británicas e indias desembarcaron allí como parte de la Operación Matador, cuyo objetivo era recuperar posiciones japonesas y asegurar un puerto y un aeródromo que permitieran apoyar el avance hacia el interior de Birmania.

La ofensiva comenzó el 21 de enero de 1945, con apoyo naval y aéreo. El acorazado HMS Queen Elizabeth, el crucero HMS Phoebe y aviones aliados bombardearon las posiciones japonesas antes del desembarco de tropas de la 26.ª División India.

Pero lo que empezó como una operación militar más dentro del enorme tablero de la Segunda Guerra Mundial terminó transformándose en una historia donde la naturaleza, la guerra y el mito se mezclaron de una manera brutal.

El escape desesperado hacia el pantano

Rodeados por las tropas aliadas, cientos de soldados japoneses quedaron aislados en Ramree. Según los relatos más difundidos, cerca de 1.000 hombres intentaron atravesar un manglar de varios kilómetros para reunirse con otras fuerzas japonesas y evitar la rendición.

La masacre de la Isla Ramree Foto: Pictures From History

La decisión fue dramática. El terreno era un infierno: barro profundo, humedad extrema, insectos, enfermedades tropicales, falta de agua potable, heridas sin atención médica y una oscuridad que volvía cada paso más peligroso. A eso se sumaba un enemigo que no usaba uniforme: los cocodrilos de agua salada, una de las especies más temidas del planeta.

El Crocodylus porosus, conocido como cocodrilo marino o de agua salada, es el reptil vivo más grande del mundo. Los machos pueden alcanzar hasta 6 o 7 metros de largo y superar ampliamente los 1.000 kilos, con una capacidad de ataque letal desde el agua.

La noche que alimentó una leyenda de terror

El episodio más famoso ocurrió alrededor del 19 de febrero de 1945. De acuerdo con versiones posteriores, las tropas aliadas escucharon durante la noche disparos, gritos y movimientos violentos dentro del pantano. El relato más citado proviene de Bruce S. Wright, oficial canadiense y naturalista, quien describió una escena de horror con soldados heridos atacados por reptiles en la oscuridad.

La masacre de la Isla Ramree Foto: Pictures From History

Con el paso de los años, esa historia se convirtió en una de las leyendas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial: la supuesta muerte de cientos de soldados japoneses devorados por cocodrilos gigantes. Incluso algunas ediciones del Libro Guinness de los Récords llegaron a presentar el caso como el mayor número de muertes humanas atribuidas a un ataque de animales.

Sin embargo, la historia completa es más compleja. Investigadores modernos e historiadores militares señalan que no existen reportes oficiales británicos o japoneses que confirmen una matanza de 900 hombres causada exclusivamente por cocodrilos.

¿Mito, realidad o una mezcla de ambas?

Lo más probable es que muchos soldados japoneses hayan muerto en el manglar, pero no todos por ataques de cocodrilos. Las fuentes actuales indican que las bajas pudieron deberse a una combinación de factores: combate, disparos aliados, hambre, sed, enfermedades, agotamiento, heridas previas, ahogamientos y ataques de animales.

La masacre de la Isla Ramree Foto: Pictures From History

Esa explicación no vuelve menos terrible el episodio. Al contrario: lo muestra como una tragedia completa, donde el campo de batalla no terminó en la línea de fuego, sino que continuó dentro de un ecosistema hostil y despiadado.

Ramree era mucho más que una isla. Era una trampa natural. Los manglares, con canales de agua salobre, raíces sumergidas y barro espeso, podían desorientar incluso a soldados experimentados. Para hombres debilitados, sin suministros y perseguidos por el enemigo, atravesar ese terreno equivalía a entrar en una zona de muerte.

La campaña de Birmania y el derrumbe japonés

Para entender la importancia de Ramree hay que mirar el mapa completo. Japón había ocupado Birmania en 1942, en plena expansión imperial por el sudeste asiático. La región era estratégica por su conexión con India, China y las rutas de suministro aliadas.

En 1944, tras las batallas de Imphal y Kohima, las fuerzas japonesas comenzaron a retroceder. En 1945, los aliados avanzaron con fuerza para recuperar territorios clave y cortar la capacidad japonesa de resistencia. Ramree ofrecía exactamente lo que necesitaban: una posición costera útil para operaciones aéreas y logísticas.

La victoria aliada en la isla permitió consolidar posiciones en la costa de Arakan y apoyar la ofensiva final contra las fuerzas japonesas en Birmania.

Ocho décadas después, todavía se discute cuánto hubo de realidad y cuánto de leyenda, pero algo permanece intacto: en esa isla perdida de Birmania, la Segunda Guerra Mundial dejó una de sus postales más oscuras, una pesadilla donde la naturaleza y el horror humano se unieron para escribir un capítulo imposible de olvidar.