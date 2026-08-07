Cambios en la Red SUBE: el descuento clave que fue eliminado para los usuarios del subte

Boleto de subte Foto: Redes

El sistema de la Red SUBE eliminó un descuento clave que era muy utilizado y muy elogiado por los usuarios de transporte público. Se trata del descuento del 50% del boleto para quienes usaban primero el tren y luego el subte. Este beneficio era muy útil para el ingreso a la Ciudad luego de un viaje desde el Conurbano.

Subte. Foto: Archivo

En tanto, el beneficio se mantiene si el orden se alteral: se paga la tarifa completa del Subte, pero en el tren o en colectivos (nacionales o porteños) se abonará al 50%.

La información fue confirmada por SUBE, que ya indica esta restricción en su página web. No obstante, al momento todavía no figura en la web de Subterráneos de Buenos Aires.

Tarjeta SUBE. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Esta fuerte quita de la rebaja comenzó a regir a partir del 1° de agosto, coincidiendo de forma exacta con la entrada en vigencia del último incremento tarifario que elevó el valor del pasaje a $1684.

Según lo estipulado oficialmente, estos montos continuarán subiendo mensualmente guiados por una fórmula atada al Índice de Precios al Consumidor sumando un 2% adicional.