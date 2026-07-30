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“Kiki” Ramos metió su primer gol con la Selección Argentina sub-17 en el empate 1 a 1 contra Ecuador

La joya de Vélez tuvo una presentación inolvidable con la camiseta albiceleste: ingresó, marcó el tanto del empate frente a Ecuador y se convirtió en una de las grandes apariciones de la Selección argentina Sub-17, que continúa su puesta a punto para el Mundial de Qatar 2025.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Kiki Ramos
Kiki Ramos Foto: X
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La Selección Argentina Sub-17 sumó un nuevo ensayo rumbo al Mundial de Catar y cerró la serie de amistosos ante Ecuador con un empate 1-1. En una jornada marcada por las pruebas de Diego Placente, la gran noticia fue el estreno goleador de Stephen “Kiki” Ramos, quien convirtió en su primera presentación oficial con la camiseta argentina.

El encuentro se disputó en el estadio León Kolbowski de Atlanta, a puertas cerradas y con arbitraje de Julián Beligoy, en una nueva etapa de preparación para la cita mundialista que comenzará en noviembre.

Quién es Kiki Ramos, la apuesta que empieza a ilusionar a la Sub-17

Más allá del gol ante Ecuador, Stephen “Kiki” Ramos aparece como uno de los nombres que comienzan a generar expectativas dentro de la estructura juvenil de la Selección argentina. El atacante, que se desempeña principalmente como extremo por izquierda, aunque también puede jugar como centrodelantero, destaca por una combinación de velocidad, potencia física y capacidad para atacar espacios.

El juvenil nacido en Haití que creció en Argentina
Kiki Ramos Foto: Instagram @kikiramoss_

Su historia en el fútbol argentino comenzó lejos de los grandes focos. Tras ser adoptado por una familia argentina luego del terremoto que golpeó a Haití en 2010, creció en el país y empezó a mostrar condiciones en los tradicionales partidos de barrio. Con el paso del tiempo, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno llamó la atención de quienes lo rodeaban.

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Su desembarco en Vélez también tiene un componente particular. De acuerdo con la historia que circula en el entorno del club, un vecino identificado con el Fortín quedó impactado por sus condiciones cuando era niño y lo impulsó a realizar una prueba en Liniers. A partir de allí comenzó un proceso de formación que hoy lo acerca a los seleccionados nacionales.

En las inferiores velezanas destacan su zancada larga, su juego vertical y la agresividad con la que ataca los espacios libres. Son rasgos que encajan con las demandas del fútbol juvenil moderno y que explican por qué Diego Placente decidió darle una oportunidad en esta etapa de preparación para el Mundial.

Aunque en algunos ámbitos lo comparan por sus características con futbolistas explosivos como Vinícius Júnior y su apodo surgió por una asociación con la velocidad de Kylian Mbappé, en la Selección mantienen la cautela. El objetivo es acompañar su crecimiento sin acelerar etapas, permitiéndole sumar experiencia y minutos de competencia de manera progresiva.

Placente ajusta el plantel para el Mundial

Más allá del resultado, el amistoso sirvió para que Placente continúe observando alternativas y evaluando futbolistas en distintos sectores del campo. Con varios meses de trabajo por delante, el entrenador busca consolidar una base competitiva para afrontar el desafío mundialista.

Kiki Ramos
Kiki Ramos Foto: Instagram @kikiramoss_

La igualdad también completó una serie positiva frente a Ecuador. En el primer compromiso, disputado la semana pasada en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, Argentina se había impuesto por 2-1 gracias a los tantos de Benjamín Vallejo y Facundo Salina.

El desafío de Argentina en Qatar 2025

La próxima gran cita será el Mundial Sub-17 de Qatar, que se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con un formato ampliado de 48 selecciones, similar al utilizado recientemente en la Copa del Mundo de mayores.

El conjunto argentino integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia, rivales ante los que buscará avanzar a las fases decisivas. Mientras tanto, la aparición de nuevos nombres como el de Kiki Ramos representa una de las señales más alentadoras para un plantel que continúa tomando forma de cara al gran objetivo del año.

FutbolistaSelección argentina Sub 17
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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