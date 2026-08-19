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Fernando Cerimedo se negó a declarar: tras la denuncia por tentativa de femicidio, cómo sigue la investigación en su contra

Cerimedo quedó detenido y se encuentra bajo custodia de la Policía boliviana en La Paz, donde se encontraba trabajando como asesor de Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

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Fernando Cerimedo.
Fernando Cerimedo. Foto: NA.
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Fernando Cerimedo se negó a declarar este martes ante la Justicia boliviana en el marco de la causa en la que está imputado por tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, en Santa Cruz de la Sierra.

Tras la audiencia, el consultor político quedó bajo custodia de la Policía boliviana en La Paz, donde se encontraba trabajando como asesor de Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Cerimedo es investigado como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien fue sorprendida este lunes por dos hombres cuando se encontraba en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Cómo fue la detención de Fernando Cerimedo. Foto: REUTERS

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, advirtió que la investigación no apunta únicamente contra el Cerimedo. Según anticipó, la Justicia también analiza la posible participación de otras personas que podrían haber intervenido en la planificación del ataque.

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En ese sentido, los investigadores buscan reconstruir cómo fue organizado el atentado, determinar quiénes estuvieron detrás de su planificación y establecer qué vínculo existió entre los autores intelectuales y los responsables materiales, que atacaron a Beller a tiros.

La causa avanza sobre dos ejes principales: determinar cuál habría sido el grado de participación de Cerimedo e identificar a quienes ejecutaron el ataque. Además, la Fiscalía intenta establecer si hubo más personas involucradas en la organización y el financiamiento del hecho.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, advirtió que la investigación no apunta únicamente contra el Cerimedo. Foto: NA.

Cómo fue la detención de Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo fue detenido cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque contra Beller. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió el lunes por la noche. Según la investigación, dos hombres que aparentaban ser repartidores llegaron en una moto robada hasta el hotel donde Nadia Beller había sido convocada por un supuesto compromiso laboral.

Uno de los atacantes abrió fuego contra la mujer, mientras le robaron algunas de sus pertenencias. Después, escaparon del lugar en otro vehículo.

Beller recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un hospital de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí, en diálogo con el medio boliviano DTV, apuntó directamente contra Cerimedo y aseguró que él habría enviado a los atacantes.

Él me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó la abogada, quien también relató la gravedad de la situación: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.

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Nadia Beller logró sobrevivir, habló desde el hospital y contó que había mantenido una conversación con Cerimedo hasta instantes antes de abandonar el hotel donde fue atacada.

Según relató la mujer, el exasesor de Javier Milei le había transmitido tranquilidad antes de que se retirara del lugar. Poco después, Beller fue víctima del ataque a balazos que quedó registrado por una cámara de seguridad y que derivó en la detención de Cerimedo, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y su presunta participación.

“Hablé con Cerimedo hasta un segundo antes de salir del hotel. Ellos se retrasaron, entonces aproveché para pedir algo para comer. Y ahí llegó él. Me salí y me dijo: ‘No te preocupes, no va a pasar nada, porque es un lugar público, es un hotel, nadie se va a atrever a hacer nada’. O sea, él me dio la confianza para que yo vaya”, expresó Nadia.

Según su relato, Cerimedo le aseguró que contaría con protección policial durante su traslado. Sin embargo, Beller sostuvo que esa custodia nunca existió. “Él me dijo que yo estaba escoltada, que había policías y me estaban escoltando, lo cual es falso. Me dispararon y yo fingí que me habían matado. Me tiré al piso y me quedé ahí como media hora sin moverme”, explicó.

La activista también describió los momentos posteriores al ataque y contó cómo reaccionaron los dos hombres que le dispararon. “Uno de los sicarios titubeó, no sabía si acercarse y rematarme o no, y el otro le dijo: ‘Ya está, vamos’. Pero se tardaron. Él me mintió diciéndome que me había mandado con escoltas”.

Nadia beller ataque a balazos bolivia fernando cerimedo
La activista política y abogada fue atacada a balazos. Foto: Instagram @nadia.beller

Por último, Beller apuntó directamente contra su expareja y vinculó el ataque con otros episodios de violencia que, según afirmó, había sufrido anteriormente.

Claramente quería deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte, sino también de la tentativa de feminicidio anterior”, expresó.

Fernando CerimedoAtaqueBolivia
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