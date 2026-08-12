¿Argentina tiene submarinos operativos? La situación de la Armada y el futuro de la flota

¿Cómo es la situación hoy de los submarinos en la Argentina? Foto: Pinterest.

La pregunta sobre si el país tiene submarinos operativos tiene una respuesta concreta: la Armada Argentina no cuenta actualmente con ningún submarino en condiciones. La situación se mantiene de esta manera desde la pérdida del ARA San Juan, ocurrida en noviembre de 2017, y dejó al país sin capacidad submarina efectiva.

El ARA San Juan era el último submarino argentino en actividad. El buque desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia su apostadero habitual en Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo. Tras un amplio operativo internacional de búsqueda, sus restos fueron localizados en noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad.

Submarinos en la Argentina. Foto: Pinterest.

¿Qué submarinos tiene actualmente Argentina?

Aunque la Argentina conserva unidades y proyectos vinculados con el arma submarina, ninguno se encuentra operativo. Entre los principales antecedentes aparece el ARA Santa Cruz, que quedó inmovilizado mientras se encontraba en proceso de recambio de baterías.

También permanecen sin terminar los proyectos de los submarinos ARA Santa Fe y ARA Santiago del Estero, construidos parcialmente y detenidos en las instalaciones del astillero Almirante Segundo Storni. El primero alcanzó aproximadamente un 70% de avance y el segundo, cerca de un 30%, según la información disponible.

De esta manera, la Fuerza de Submarinos atraviesa una de las etapas más críticas de su historia, después de décadas en las que la Argentina contó con diferentes generaciones de este tipo de buques.

La larga historia de los submarinos argentinos

La relación entre Argentina y los submarinos comenzó mucho antes de la incorporación de las primeras unidades. A fines del siglo XIX surgieron distintos proyectos nacionales, entre ellos el del ingeniero Tebaldo Ricaldoni, quien propuso la construcción de un submarino eléctrico de 40 metros de eslora.

El proyecto fue analizado en 1893 por una comisión de la Armada, pero finalmente se rechazó su construcción. Dos años después volvió al Congreso y consiguió la aprobación de recursos, aunque nunca llegó a ser tratado por el Senado.

Recién décadas después, la Argentina incorporó sus primeros submarinos. En 1933 llegaron desde Italia el ARA Santa Fe, ARA Salta y ARA Santiago del Estero, conocidos como los “Tarantinos” por haber sido construidos en Taranto. Su incorporación marcó el comienzo formal de la historia del Comando de la Fuerza de Submarinos y de la Base Naval Mar del Plata.

Las distintas generaciones de submarinos

A los Tarantinos les siguieron unidades de origen estadounidense. En 1960 la Argentina recibió dos submarinos de la clase Flota, mientras que en 1971 incorporó unidades de la clase Guppy. Una de ellas, el ARA Santa Fe, tuvo participación en la Guerra de Malvinas y terminó hundida en las Georgias del Sur.

Posteriormente, llegaron los submarinos alemanes de la clase 209, entre ellos el ARA Salta y el ARA San Luis. Esta etapa implicó un salto tecnológico y favoreció el desarrollo de infraestructura especializada para el mantenimiento de submarinos en el país.

La última generación estuvo representada por los submarinos de la clase TR-1700, entre ellos el ARA San Juan.

Tripulantes del ARA San Juan. Foto: NA.

¿Argentina volverá a tener submarinos?

El Gobierno de Javier Milei anunció su intención de recuperar la capacidad submarina mediante la adquisición de tres submarinos de ataque franceses. La iniciativa surgió a partir de conversaciones iniciadas durante la gestión de Alberto Fernández y contempla una compra llave en mano.

En noviembre de 2024 se firmó una carta de intención, pero el proyecto enfrenta dificultades financieras. El costo estimado de la operación ronda los US$2.300 millones, una cifra que el Gobierno debería financiar mediante endeudamiento.

Por ahora, el proyecto no se tradujo en el regreso de los submarinos a la actividad. Por eso, la respuesta a la pregunta sobre si Argentina tiene submarinos operativos sigue siendo negativa: el país mantiene una tradición submarinista de casi un siglo, pero actualmente no dispone de ninguna unidad operativa.

La eventual compra de nuevos submarinos representaría, por lo tanto, no solo una renovación de equipamiento, sino también el intento de reconstruir una capacidad estratégica que la Armada perdió tras el hundimiento del ARA San Juan.